法拉利相信困境能激发最优秀品质

起步阶段，从第十位发车的塞巴斯蒂安·维特尔在一号弯前就排名下滑。在3号弯的争夺中，夹在中间的他被受罚退到第14为发车的队友查尔斯·莱克勒克在弯心里撞个正着，整个尾翼脱落。

德国人缓缓驶回车房后，因为尾翼的修复过于复杂而直接退赛。莱克勒克进站换胎后三圈，也直接回到维修区结束了比赛。

这已经是今年年底就要分道扬镳的这对法拉利组合，在近四场比赛中的第二次相撞退赛。莱克勒克很快就主动承认了错误，是他在进入三号弯时“过于乐观”，把车队整个一周的辛勤工作——特别是提前打造出部分升级套件以便在同一条赛道检验效果——付之一炬。

法拉利取消了赛后的采访环节，而比诺托在车队新闻稿中坦言，虽然这样的结果很难接受，但是无意指责自己的车手。

“这很痛苦，非常痛苦，看到我们的两辆赛车在几圈之后就回到车房，”意大利人表示，“当你在中游发车的时候，这样的事故总是可能发生，问责毫无意义。”

尽管莱克勒克在第一场红牛环的比赛里获得第二名，但不能掩盖法拉利SF1000赛车的性能不足的事实。

上周五，虽然车队赶工的新套件让两位车手感觉赛车有了改善，但是难以在成绩上反映出来。雨地上的排位赛里，意大利车队连续两场比赛只有一名车手勉强跻身Q3。

事后，无缘前十名且被罚退后三位发车的莱克勒克，声称法拉利选择的干地调校能够在比赛里带来回报，却连对新套件的检验工作也没能完成。这令维特尔连连感叹“遗憾”。

撞车发生后，比诺托向Sky Sports表示“对车手没有太多要说的”，而且形容说“是一个本就糟糕的周末里最坏的结尾”。不过，从去年起担任领队的意大利人表示，他相信车队可以触底反弹。

“这已经是一个令人失望的周末，而这是最糟糕的收场方式，”比诺托在车队新闻稿中继续道。

“尽管我们的确没有真正投入比赛，但我们不能以导致两辆赛车退赛的撞车为借口。但是现在不是指责的时候。相反，我们必须投入我们的工作。困难时期能把人们最优秀的品质激发出来，我相信这就是现在的情况。”

本赛季两场比赛过后，法拉利仅积19分，远远落后于达到80分的梅赛德斯，而且排在迈凯伦、红牛、Racing Point之后。根据意大利车队的计划，将在下周末的匈牙利大奖赛前换上完整的空气动力学升级套件。