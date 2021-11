法拉利:汉密尔顿的冲刺赛逆转终结了关于F1倒序发车的争论

F1老板们将在冬季与各车队谈判,就计划在2022年举行的6场冲刺排位赛的形式达成一致。其中一个关键的考虑是如何使周六100公里的冲刺赛变得更令人兴奋,因为当前这一全新的比赛形式还未完全达到预期。

F1方面认为,为冲刺排位赛提供更多的积分可能是给比赛带来额外看点的有效方法之一。然而,包括法拉利在内的一些车队认为F1应该更加大胆,不妨可以把周六倒序发车的冲刺赛变成一项独立的赛事。

尽管并非所有车队都同意这样的变化,但意大利车队认为上周末巴西大奖赛的结果证明了这一概念是可行的。

由于DRS违反了规则,汉密尔顿被取消了排位赛成绩,从而不得不在周六的冲刺赛中从末尾发车。最终这位世界冠军凭借一己之力冲到了第五。随后在周日,尽管由于更换全新引擎被罚退后五位,第十位发车的英国人又再次上演了逆转夺冠的精彩好戏。

法拉利领队马蒂亚·比诺托认为,汉密尔顿的一骑绝尘,加上他从队尾冲到前面的事实,表明了倒序发车是可行的。

当被Motorsport.com问及他是否认为英特拉各斯的证据加强了支持倒序发车的理由时,比诺托表示:“我认为确实如此,因为这增加了这么多超车,这么多的乐趣。我认为我们真的应该考虑一下,这显然是针对冲刺排位赛的形式。在目睹了发生的一切之后,我认为这甚至是无可争议的。”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and the remainder of the field after the safety car

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images