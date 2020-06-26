法拉利：在高温的车房里戴口罩作业是最大困难

还有几天时间，F1车队将赶赴奥地利红牛环赛道，正式开启新赛季。本周初，法拉利在意大利穆杰罗赛道，以2018年旧赛车进行了测试，更主要是演练在车房里必须遵守的防疫程序，包括时刻佩戴口罩、保持社交距离等。

昨天马吉斯在媒体简报会上表示，如果说戴口罩已经成为一种新常态，但是在F1比赛的车库环境与日常生活不可相比。

“我认为，从根本上来说，最大的挑战，尤其是对于车库里的人而言，将是始终戴着口罩，”当被Motorsport.com问到车队面对的困难时，法国人表示。

“ 我们已经开始习惯戴口罩，因为它已成为我们正常生活的一部分。 即使本次采访中我没有在这里戴它，但在法拉利基地里是必须的，所以我们在工厂和办公室里戴着它。”

“但是在办公室环境中戴它是一回事，在40摄氏度和非常热的赛道上带着它又是另一回事。在我们看来，白天在炎热的环境里戴着口罩连续工作几个小时，将是最大的挑战。”

根据新程序，机械师需要用到的个人防护装置，还有在协助车手坐进驾驶舱时戴上面部保护罩。

马吉斯表示，法拉利已经向需要在车库里工作的人员传授了一些锻炼呼吸的技巧，帮助他们适应新常态，同时也会安排休息时间。

不过，他并不认为这会成为影响车队比赛发挥的因素，而且他强调车队不会为了追求成绩而置安全措施不顾。

“如果有些时候在有些地方我们无法保持社交距离的话，无论如何我们都必须戴着口罩。 在那个阶段，我们将以最安全的方式来做我们需要做的事情。所以不会有任何不戴口罩的想法或动机，因为这将是常态。”

虽然是关门进行的比赛，但是前八场比赛里车队最多只能带80名成员，其中参与赛车运作的不超过60人。马吉斯透露，机械师团队的人数没有发生变化。另外，虽然两辆赛车的机械师团队将被分成两个“圈子”，但在必要的情况下，如紧急维修赛车，还是可以借调人手帮忙。

“首先这不是一项固定，因此你不是被强制建立圈子。 你所在的车队是一个小圈子。在其中设计‘子圈子’是我们的责任，”马吉斯解释说，“正如我们所说，我们这样做是为了万一出现阳性病例，尽可能地保持（人员调配的）弹性。”

“ 因此，根据我们设计圈子的方式，限制人员之间的交叉和接触，我们正在设计一个不会影响我们运作的圈子。 ”

“如果我们需要跨子圈子进行运作，我们能够完美地做到，但是这意味着作为一个团队，万一真的有人不幸地被检测出阳性，我们的弹性就会降低一些。 我们可以自主决定。”