法拉利模式对于Alpine F1计划推进的“前车之鉴”

但无论最初的动机是什么，这都被证明是一个绝妙的商业计划。法拉利的跑车业务和法拉利车队对于彼此成功的互助可谓功不可没。

而这样“相辅相成”的模式与雷诺新任CEO卢卡•德梅奥对于Alpine品牌未来愿景的设想颇为相似。此前，正是他为法国汽车制造商的车队更名一事开通了“绿灯”。

自从7月份在雷诺上任以来，德梅奥不得不迅速做出一些决策，以帮助整个雷诺集团走出由冠状病毒引发的金融危机。这其中包括对F1项目的评估，以及是否将参赛时间再延长5年。

然而，正如其他车队的境遇一样，为了创造更公平的竞争环境，F1预算帽的到来加上奖金结构的重组将使得留在这项运动几乎成理所当然的事情。

在这一前提下，车队将机会成为“营利核心”，退一步而言也能够实现盈亏平衡，不用再担心自己依然是个“烧钱”的无底洞。

这就是为什么在解决了这些问题之后，德梅奥看到了重现法拉利最初商业模式的机会。他希望通过F1的成功打造出一个成功的Alpine品牌，然后用该业务的利润来为车队提供资金，从而形成一个良性循环。

“我认为有趣的部分是我们围绕赛车运动打造的业务，实际上将为赛车运动的相关活动提供潜在的资金，”德梅奥在意大利大奖赛期间表示。

“我的想法是，这件事应该通过自己的内部运作，形成一个循环，这样我们就可以确保我们的集团长久地履行参加赛车运动的承诺。”

Lucas de Meo, CEO of Renault Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“这是一个期许。我们必须克服困难。我们得看看能为我们（雷诺）的同事们找到什么样的业务，以及我们需要推出什么样的产品；这个东西的成本是多少，商业回报是多少。但我以前也做过这样的尝试，所以我知道这是可行的。”

这是一个合乎逻辑的计划，也充分证明了雷诺车队更名的潜力。但尽管如此，推广Alpine品牌并在F1赛事中给予它所有关注的尝试并非没有后顾之忧。

其中一个重要的原因是，在经过多年的巨额投入，并且与F1最成功车手之一的费尔南多·阿隆索共同创下辉煌的战绩后，将车队的“荣誉光环”移交给Alpine，意味着法国制造商或无法从车队未来的成功中获取任何的市场效益。

不过尽管如此，德梅奥仍然相信，雷诺的品牌影响力是如此之大，以至于人们自然而然会将Alpine-雷诺取得的任何成就与其公路汽车母公司联想在一起。他很清楚，Alpine品牌重塑所带来的机会远远超过了它对雷诺品牌形象造成的任何不利影响。

“我们已经有120年的历史了，”德梅奥在谈到雷诺时表示，“因此，我不认为这样的举措会对雷诺的知名度、亲和力和形象有任何的损害。”

“我的意思是我们是一家足够庞大的、有历史积淀的传统制造商，无人不知，无人不晓。我们面临着许多问题和挑战，但总的来说，我不认为我们存在人们对于雷诺品牌缺乏认知这个大问题。我认为这是一种前进的方式，可以开辟新路，对公众有吸引力，同时又切实可行。”

“我的意思是，在做这些事情之前，你自然会进行一些探索，并和一些人进行交流。但每次你提起这样的故事，你都会看到笑容。所以即使是专业的数据也印证了这是一件很酷的事情，是我们该尝试的事情。所以我很自信这将是一个非常、非常美妙的故事。”

翻译/小飞侠