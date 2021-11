法拉利本期望墨西哥周末有更好表现

在上周日的墨西哥正赛中,查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯分别获得第五和第六名,从而使法拉利以13.5分的优势反超迈凯伦,重返车队积分榜第三。

自从9月迈凯伦在蒙扎包揽冠亚军后,法拉利便一直在二者的竞争中处于下风。但在最近的三场比赛中,意大利车队终于凭借接连战胜对手扭转了局面。

但赛后比诺托承认,法拉利本希望在墨西哥拥有更好的表现,因为车队仍未能撼动红牛和梅赛德斯的领先地位,并且在第四的竞争中还输给了AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。

“我们原本希望周末的表现会更好,但总的来说,我认为作为车队整体的成绩,今天的结果很不错,” 比诺托在墨西哥赛后说道。“两位车手合作得很好。在车队策略方面,我们尝试了所有能够赶超加斯利的方法,但都失手了。”

“在积分和锦标赛排名方面,我们目前排名第三,领先迈凯伦13.5分,还有四场比赛。所以我认为这仍然是一场势均力敌的战斗。当然,迈凯伦在上个周末也很挣扎。让我们瞧瞧一周后的巴西。希望我们能巩固今天所看到的表现。”

墨西哥的高海拔条件意味着车队必须使用他们的高下压力空气动力学套件。本赛季迄今为止,法拉利在这方面一直表现出色,并曾在摩纳哥拿下杆位。

但比诺托认为与最近的几场比赛相比,上周末跃马与红牛和梅赛德斯的差距实际上有所扩大。

“如果看看最近的比赛,我认为我们的速度更接近顶级车队,”比诺托说道。 “今天有一段时间,差距在0.9秒左右。所以我认为就与顶尖赛车的相对差距而言,今天我们有点落后了。”

“说实话,我很期待来到墨西哥,我们知道在那里动力元件不那么重要,因为它是一条对动力不那么敏感的赛道,考验的是更好的整体相对性能,但事实并非如此。我们在排位赛中的表现有点挣扎,和最好的赛车相比,正赛也是如此。我认为加斯利领先我们是另一个迹象。”

“当然他做得很好,加斯利和AlphaTauri都得很棒。但我认为今天我们本可以以更好的成绩完成比赛,或者至少我希望能领先于AlphaTauri,或更接近领先的车队。”

莱克勒克和塞恩斯同样对于加斯利和AlphaTauri的强劲表现感到惊讶。尽管两人都试图通过不同的策略和车队指令来追上法国人,但最终都未能如愿。

“在排位赛和正赛中,实际上我认为AlphaTauri的表现比我们预期的要好,”莱克勒克表示。“与比赛中的其他车手相比,我要说的是,这段艰苦的比赛比我们预期的要困难得多。但除此之外,其他的一切都符合我们的预期。”

