法拉利本应该给“普通人”维特尔提供更多帮助

维特尔在德国大奖赛领先的时滑出了赛道并撞上了墙，自那以后他逐渐失去了夺得2018年世界冠军的希望。

在即将播出的Autosport播客节目的采访中，现任巴西广播公司TV Globo F1评论员的布尔蒂认为，前法拉利车队领队让·托德若是换到现在，肯定能帮助维特尔避免在2018下半赛季出现进一步失误。

“这是一个非常小的错误，不幸的是它发生在错误的时间和错误的地点，造成了严重的后果，”布尔蒂告诉Motorsport.com，“从那时起，我坚信像让·托德这样的人会给他好的反馈。”

“我认为维特尔可能会感觉自己在孤军作战。一旦你有这种压力，作为赛车手你说'我不能在下一圈或下一个角落犯错'，那你就错了。这种想法就是错误本身。”

“我认为这就是发生在他身上的事。虽然他是一个伟大的冠军，但人之常情，这些感觉对你没有任何好处。”他独自努力着，而像让托德这样的人会让他重回正轨，看到一位四次世界冠军犯下如此多的错误，甚至一些愚蠢的错误是极不正常的。”



布尔蒂曾代表捷豹和普罗斯特车队参加过F1比赛，他在2002年至2004年托德掌管法拉利期间为意大利车队进行测试。 他认为，近几年在现任车队负责人毛里齐奥·阿里瓦贝内的管理下，法拉利车队的领导力不如21世纪初期时运作得那样成功。



“也许法拉利失去了一些让托德从前给予的领导力，”伯蒂说，“我和斯蒂法诺·多梅尼卡利一起工作过，他是一个非常好的人，我不知道当他是车队领队时车队的状况（从2008年到2014年），但他离开后法拉利从未回归到以前的节奏。 ”

“当我还在那里时，我对阿里瓦贝内略有了解，他当时为菲利普·莫里斯集团工作。在我看来，他不是一个好领导，因为他缺乏同情心，他总是离我们很远，我从不明白这是为什么。”

Maurizio Arrivabene, Ferrari Team Principal Photo by: Jean Petin / Sutton Images

翻译/小猪之之