出生于摩纳哥的莱克勒克在2019年跃居F1领先车手行列，成为整个赛季中拿下杆位数量最多的车手。他在蒙扎举行的法拉利主场比赛中获胜，在法拉利车迷心目中留下一段佳话。

他将成为首位出席欧洲顶级汽车运动展的现役法拉利F1车手。本次展览的最后一天，他将现身伯明翰NEC中心的展会现场。

莱克勒克将将参加现场问答环节，使得汽车运动车迷将得到难能可贵的机会，向这位F1最善良的青年才俊之一提出他们的问题。

除了他所获得的杆位和胜利，莱克勒克也带来了2019赛季中两次最为热议的瞬间，一次是他与马克斯·维斯塔潘在银石的一对一较量，另一次则是他与刘易斯·汉密尔顿在蒙扎的激烈战斗。

Slider List Sign of Charles Leclerc, Ferrari 1 / 4 Photo by: Erik Junius Charles Leclerc, Ferrari SF90 2 / 4 Photo by: Erik Junius Charles Leclerc, Ferrari SF90 3 / 4 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, on the podium with his trophy 4 / 4 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

作为激动人心的新一代车手，莱克勒克以流星划破天际般的速度窜升到汽车运动的顶峰，让他成为全球的超级巨星。年仅22岁就取得这些成就，让这位摩纳哥车手得到了汽车运动行业的赞誉，同时吸引了更年轻一代加入这项运动。

“我非常高兴加入Autosport国际汽车运动站，同时有机会与英国车迷见面，”莱克勒克表示，“很感谢他们对汽车运动，尤其是F1的满腔热情。”

Motorsport赛车网络平台主席詹姆斯·艾伦表示：“与顶级F1明星车手之一近距离接触总是令人兴奋，查尔斯·莱克勒克在1月12日的亮相会使得Autosport国际汽车运动站成为一场‘不容错过的’活动。”

“我已经认识他好多年了，也极其喜欢他。在我们这项运动里，他非常有个性。除了惊人的速度，他有着成熟的赛车大脑。毫无疑问，他拥有向2020年世界冠军发起挑战的一切技能。”

“所以，还有开启F1和《Autosport》七十周年纪念更好的方式吗？”

莱克勒克在2018年代表阿尔法·罗密欧-索伯完成惊人的首秀赛季后，在2019赛季加入了法拉利。他很快成为车迷的最爱，在为法拉利赢下两场胜利的同时，十次登上领奖台。而且，他刚刚与意大利车队续约至2024年。

除了比赛日的成功，莱克勒克还在2019年摘下七个杆位，是拿到杆位最多的车手，超过了六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿。而之前，他赢得了GP3系列赛和F2锦标赛的年度冠军。

在这个汽车运动车迷和行业专家务必出席的日子里，Autosport国际汽车运动展特地在两天公开日的同时，开设了两天专业贸易日。观众将近距离观赏到与从卡丁到F1的经典赛车和众多汽车运动明星。届时将有赛车、明星和活动一系列不可错过的节目等待数以千计的来访者前来参观。

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