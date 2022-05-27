法拉利对梅赛德斯在西班牙的竞争力不以为然
法拉利认为大家不应过于关注梅赛德斯在西班牙大奖赛上的状态回升，作为法拉利的F1竞争对手，梅赛德斯在速度上依然远远落后。
By: Jonathan Noble
Co-author: Adam Cooper
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上周末，梅赛德斯在巴塞罗那为赛车带来了一系列升级，让车队给出了本赛季目前最具竞争力的表现。乔治·拉塞尔获得第三，个人本年度第二次登上领奖台，而刘易斯·汉密尔顿在第一圈被撞后几乎掉到队尾，此后步步追赶，最终获得第五。W13的速度使得梅赛德斯领队托托·沃尔夫宣称车队拥有周日速度最快的赛车，对于争取本年度冠军头衔又重新燃起信心。
不过，法拉利车队领队马蒂亚·比诺托表示梅赛德斯的竞争力要看它的前后背景。德国汽车制造厂并没有比法拉利在2021年更快。
“我觉得首先要祝贺他们，因为他们的状态回来了，提高了赛车的速度，“比诺托对天空体育表示。“（排位赛时）他们在单圈时间上慢了0.7，这还是短距离。（正赛时）他们最后落后红牛30秒以上，原本可能相差查尔斯（莱克勒克）40秒。40秒，66圈，每圈还是慢0.6、0.7。每圈0.6、0.7的差距是很大的，就像是去年的法拉利。”
Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari
Photo by: Alexander Trienitz
比诺托没有过于重视梅赛德斯的进步，但红牛对梅赛德斯的潜力表示关注。在马克斯·维斯塔潘克服赛季初的困难并攀升到积分榜头名之后，红牛车队领队克里斯蒂安·霍纳认为梅赛德斯有机会重演类似的场面。
在回顾红牛与法拉利形势逆转时，霍纳说：“我想这显示出事情的变化是多么快。跑完澳大利亚后，我们落后40分，几站之后我们就以领先6分的优势向摩纳哥进发。所以，这就显示出在F1事情的翻转和变化是多么的快。“
”在还有那么多积分可以争取的情况下，我不会轻视梅赛德斯。我们知道法拉利的赛车很快。所以你知道，事情可以在很短的时间内发生剧变。”
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