法拉利对梅赛德斯在西班牙的竞争力不以为然

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上周末，梅赛德斯在巴塞罗那为赛车带来了一系列升级，让车队给出了本赛季目前最具竞争力的表现。乔治·拉塞尔获得第三，个人本年度第二次登上领奖台，而刘易斯·汉密尔顿在第一圈被撞后几乎掉到队尾，此后步步追赶，最终获得第五。W13的速度使得梅赛德斯领队托托·沃尔夫宣称车队拥有周日速度最快的赛车，对于争取本年度冠军头衔又重新燃起信心。

不过，法拉利车队领队马蒂亚·比诺托表示梅赛德斯的竞争力要看它的前后背景。德国汽车制造厂并没有比法拉利在2021年更快。

“我觉得首先要祝贺他们，因为他们的状态回来了，提高了赛车的速度，“比诺托对天空体育表示。“（排位赛时）他们在单圈时间上慢了0.7，这还是短距离。（正赛时）他们最后落后红牛30秒以上，原本可能相差查尔斯（莱克勒克）40秒。40秒，66圈，每圈还是慢0.6、0.7。每圈0.6、0.7的差距是很大的，就像是去年的法拉利。”

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Alexander Trienitz

比诺托没有过于重视梅赛德斯的进步，但红牛对梅赛德斯的潜力表示关注。在马克斯·维斯塔潘克服赛季初的困难并攀升到积分榜头名之后，红牛车队领队克里斯蒂安·霍纳认为梅赛德斯有机会重演类似的场面。

在回顾红牛与法拉利形势逆转时，霍纳说：“我想这显示出事情的变化是多么快。跑完澳大利亚后，我们落后40分，几站之后我们就以领先6分的优势向摩纳哥进发。所以，这就显示出在F1事情的翻转和变化是多么的快。“

”在还有那么多积分可以争取的情况下，我不会轻视梅赛德斯。我们知道法拉利的赛车很快。所以你知道，事情可以在很短的时间内发生剧变。”