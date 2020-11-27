法拉利改变态度，支持2020年冻结引擎

当前的1.6升涡轮增压混合动力单元的规则应该持续到2025年。不过，随着本田决定在明年过后不再参赛，针对引擎规则是否应该修改的讨论就开始进行。

红牛公司的第一选择是买断本田动力单元的知识产权，然后自主进行维护，以供两支车队使用，但无法承担进一步研发所需的开销。为此，其提出从2022年起冻结引擎研发。此提议得到了梅赛德斯方面的支持，但是法拉利和雷诺先前都表示反对。

不过，在近期与F1、国际汽联进行了讨论之后，意大利制造商改变了态度，改为支持红牛，但“条件”是原本应该2026年才会引入的新引擎规则，提前一年启用。

“我认为我们说的是，根据已经有的规则，红牛有解决方案，他们可能由另一家制造商供应引擎，那是明确的，”比诺托在马拉内罗基地里远程参加巴林大奖赛前的周五新闻发布会时表示。

“我们也明白他们想在今后继续使用他们的本田引擎。过去几天里，我们与F1和国际汽联开了会。我认为作为法拉利，我们理解情况。（随着）冻结引擎，我们支持试着提前一个赛季、一年，让新的动力单元规则提前到2025年实施。”

比诺托声称“这不是法拉利第一次在那方面做出负责任的举动”。虽然雷诺方面还未正式表态，但可以预见2022年起冻结引擎将势在必行。

法拉利原本在去年拥有最强大的动力单元，但是在国际汽联出台了一系列相关的技术指令之后，本赛季意大利制造商的动力单元在性能上明显下降，而梅赛德斯再次成为了标杆。

在比诺托看来，在引擎研发冻结的同时，必须保证所有制造商生产的动力单元在性能上接近同一水平，避免一方因差距过大而连续三年处于劣势。

“与国际汽联、F1的讨论还在进行中，是否我们应该考虑引擎趋同的机制，如果出现最终一家制造商在性能上落后其他人的情况，”意大利人表示。“因为接下去制造商之间的性能（差异）会三年保持不变。我认为那些细节很重要。”

新引擎规则事关净零碳目标

由于F1在去年提出了要在2030年达到净零碳的目标，新引擎规则必定将进行相对的修改，从而达到可持续发展的要求。与此同时，根据计划在2022年实施的燃油规则，生物燃料成分将从现在的5.75%增加至10%。

对此，比诺托表示，如果新引擎规则提前一年到2025年启用的话，需要在明年年中就确定最终的规则，让制造商们有时间做准备，包括如何大幅度控制研发成本。

“要想在2025年用到崭新的动力单元，我们需要在明年年中把规则确定下来，”他说道。“我认为那会与现在的动力单元有很大不同，因为我认为——至少从法拉利的角度看，需要定下重要的目标，例如相当不同的成本。”

“新引擎需要在成本方面更有可持续性。我认为动力单元的支出应该是现在的一半。为了实现这一点，我认为，为了决定技术格式，出于某种原因是非常难执行的。我认为同样从可持续发展、碳排放量的角度来说，我们必须定下我们一个非常大的目标。

“我们需要非常主动，但也需要制造商、F1和国际汽联之间的协作配合，来尽快确定（新引擎）规则。那将决定2025至2030年F1的未来。”