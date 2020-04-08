法拉利：推迟规则改革是“负责任的决定”，哪怕或对其不利

F1为了渡过新冠肺炎疫情危机以及其对这项运动可能带来的中短期影响，在与国际汽联和参赛车队协商之后，决定把原定于明年启动的技术规则大改革推迟一年实施，并且2021赛季将继续使用今年的赛车。

当初在讨论这个议题时，法拉利没有在一开始就同意，而是表示需要更多时间进行考虑。不过，意大利车队最后投了赞成票，哪怕从今年的季前测试情况来看，法拉利SF1000赛车的竞争力落后于卫冕冠军梅赛德斯和另一家主要竞争对手红牛。

“我认为那是正确并好的决定，因为那必须是负责任的决定，”意大利人在接受Sky Sports 采访时说，“我认为我们现在的处境和紧急情况是最重要的。我认为我们不能在行动时只考虑一支车队的利益——法拉利的利益，而是真正顾全大局。”

“我们知道要为2021年开发两辆赛车会非常紧张，所以我认为最终那是正确的选择，并且在某种程度上可能对法拉利不利——非常可能是的、可能的，但是我认为我们是挑战者，而且我们每次都想比以前做得更好，而且终将会有我们复苏且更强的时候，即使时间非常紧凑。”

上一轮在2014年实施的技术规则大调整，对F1竞争格局重新洗牌。过去六年里，梅赛德斯包揽了这个混合动力时代所有的世界冠军头衔，而且在121场大奖赛里赢下了89场，胜利方面占据绝对优势。

事实上，去年包揽制造商和车手年度冠军后，梅赛德斯打破了曾经由法拉利保持的连冠纪录（1999至2004年期间总共拿下11个锦标赛冠军）。尽管德国制造商的车队拥有强大的整体实力，比诺托还是希望规则改革可以至少让其他车队有一争高下的机会。

当被问到对新规则创造公平的环境有多少信心时，比诺托回答说：“我认为你永远不可能有信心，如果一支车队做得比其他车队更出色，那意味着该车队本身比其他车队更强，而且不只与规则有关，也是一支车队有多强。

”但肯定的是2020年（比诺托口误，实际为2022年）会启用的规则是为了改善这项运动，首先试着创造公平的竞争环境，并打造更精彩的表演。希望通过那样类型的规则，我们可以避免一支车队对其他车队占据统治性。”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, leads Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“支持”一切赛历修订选择

当前法拉利处于强制的停工状态，而且根据国际汽联昨天发出的通知，所有车队已经同意把工厂关闭期限从原定的21天延长至35天。

另外，尽管原赛历上的前九场大奖赛不是已经取消，就是确定延期，F1仍然目标在夏天重新启动赛季，并且在本赛季举行15-18场大奖赛。对此，比诺托重申法拉利会“支持”赛历修订的所有可能性，并“保证会做一切有必要的事情”。

“我认为非常难回答（赛季何时可以开始），”法拉利领队说，“我认为没人能真的知道。我们（在周一）与F1、国际汽联和其他车队开了会，我们当然讨论了这件事情。”

“F1当然正试图尽可能在本赛季把最好的锦标赛组织起来，最终在七月初开始是有可能的，但是我们当前没有任何确定的消息。到了五月底，我们可能对情况了解得更清楚一点。我认为对所有人来说重要的是在可以的时候开始比赛。当比赛可以进行的时候，举行尽可能多的比赛。但是我认为眼下要看清未来的情况还太早。”

比诺托补充道：“所以我们知道从竞赛规则上来说，首先举行一届世界锦标赛，你需要至少8场比赛。但是我认为F1试图举办更多。我认为对我们来说重要的是灵活变通。我很确信切斯（凯利）和车队有能力把最好的锦标赛组织起来。

“所以我认为从我们这边来说，无论需要什么——短的比赛周末、两场比赛；无论赛季何时结束，把所有比赛都重新组织起来；无论赛季什么样，重要的是灵活变通，并确保我们可以为车迷呈现非常好的比赛。”

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