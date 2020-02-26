法拉利承认SF1000直道速度不如去年

法拉利在今年的第一轮测试里表现十分低调，SF1000在单圈速度上与做出标杆的梅赛德斯W11相差甚远。虽然意大利车队表示没有关心性能方面的测试，但梅赛德斯对其使用的动力单元的水平低于引擎客户车队提出了疑问。

然而在国际汽联的新闻发布会上，当Motorsport.com向比诺托求证这个说法时，法拉利领队回答说：“梅赛德斯似乎非常清楚我们在做什么，但那是不对的。”

尽管如此，比诺托承认目前阶段，新赛车在直道上的速度确实不如上赛季，不过这在车队的计划范围内。

“我们相信我们的赛车不是现在最快的，所以我认为在单圈时间上，我们会在赛季开始的时候落后，”法拉利车队主管说。

“我们欠缺什么？本赛季的赛车与上赛季的相比，总体上更快了，但是在弯角里更快，在直道上则变慢了。”

“这也是这辆赛车设计时的目标。我们知道去年我们在弯角里太慢了，所以我们试着尽可能给赛车增加下压力，让它在弯角里尽可能快起来。但是，现在我们要牺牲直线速度了。”

“我认为，我们在总体平衡、调校、慢速弯速度方面需要进步，但这是工作的一部分，是本周的任务。”

法拉利方面承认，在去年季前测试表现出色但实战不佳之后，今年车队改变了季前测试的方针。对此，比诺托解释说，他的车队“试着理解赛车，让赛车收集到的所有数据与模拟器对得起来”。

第二轮测试开始之前，跃马表示本周的测试会对SF1000集中进行性能检验。但是第一个工作日，维特尔和莱克勒克依然没有在时间榜上挤到靠前的位置。尽管如此，维特尔相信他的新赛车比去年有了进步。

“正如马蒂亚所说，可能我们希望现在处于更强的位置，”德国人说道，“但是公平地说，这个赛季非常长，而我们还没有开始。所以我认为我们需要关注自己。”

“我们有许多工作要做。就像我说的，赛车前进了一步。我认为我们知道可以在现在的基础上进步，‘时间会说明一切’是最佳答案。”