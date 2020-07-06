法拉利承认赛车性能劣势难以克服

上周六，法拉利在红牛环经历了一场灾难性的排位赛。查尔斯·莱克勒克以几乎落后1秒的速度仅获得第七。而一年前，他是这里的杆位获得者。

在周日的比赛中，尽管莱克勒克大部分时间都被困在中游集团，但他还是竭尽全力在这场事故多发的揭幕站中赶超至第二名。他的队友塞巴斯蒂安·维特尔在排位赛中未能晋级Q3，比赛中由于和卡洛斯·塞恩斯的碰撞，最后只获得第十名。

法拉利在2019年被公认为拥有最出色的动力单元后，但似乎在2020年出现了戏剧性的倒退。与去年在奥地利的比赛相比，三支法拉利引擎阵营的车队速度均出现了大幅下滑。在此之前，国际汽联和法拉利曾在2019年就其动力单元的合法性问题达成了私下和解。

奥地利的比赛结束后，比诺托表示，虽然车队计划在两周后的匈牙利站对SF1000赛车进行重大的改进，但要解决这些问题并非轻而易举。

“我们需要改进我们的赛车，因为赛车的设计和实际表现存在一些错误的关联，尤其是在空气动力学方面。”比诺托表示。

“这将是我们重新开启研发的方面，不再是闭门造车。希望我们很快就能在赛道上看到成果。但这不会是最终的解决方案，因为没有什么灵丹妙药。对我们来说，重要的是改善这类表现。”

同时比诺托解释了排位赛中，莱克勒克落后梅赛德斯的杆位获得者瓦尔特利·博塔斯1秒的情况，认为其中有0.7秒的差距纯粹是由于动力单元所造成的。

“回看一下昨天的排位赛，和杆位相比，我们慢了一秒，”比诺托说道，“但正如我刚才所说的，其中的0.3秒是损失在拐弯。但0.7秒是在直道上由于动力单元所造成的。”

“我认为1秒的差距将非常困难，因为整个赛季引擎都冻结了。在直道上的速度也和牵引力有关，但牵引力不是我们很快就能解决的问题。”

“所以我对于排位赛有点失望，看到我们在直道上的速度令人失落。但我们会分析所有的数据，看看能为接下来的比赛做些什么。”

在排位赛中，莱克勒克在Q3的单圈时间比其2019年在奥地利创下的杆位圈慢了0.9秒。这也进一步证明了法拉利本赛季的退步。

当被问及在12个月的时间里为何损失这么多时间时，比诺托表示，他更倾向于和法拉利的直接竞争对手进行比较。

“老实说，和去年做比较并没有令我太担心。”比诺托表示，“我认为没必要拿去年做比较，而是应该和我们的竞争对手做比较。”

“现在我们正把注意力放在与竞争对手的相对竞争力上，关注排位赛圈速和今天的成绩，并试图解决赛车的问题。”

翻译/小飞侠