法拉利承认对于将支出控制在预算帽内已“束手无策”

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今年的通货膨胀和运输成本的急剧上升给车队预算造成了巨大压力，导致其中的一些担心本赛季的支出或将超出1.4亿美元的预算帽。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示，这个问题的严重程度足以让车队宁可错过比赛，也不愿冒“超支”的风险。车队已经就此事与F1和国际汽联进行了商讨，试图通过达成某种形式的协议以提高预算帽。然而这一做法并未得到所有车队的一致赞同。

在摩纳哥大奖赛之前，法拉利领队马蒂亚·比诺托表示，如果预算帽保持在目前的水平，那么他的车队除了打破它之外别无选择。他认为法拉利会因此被判定为所谓的“轻微”违规，也就是在限额的5%以内。目前针对这一情况还并未有特定的处罚方式。

F1的规则规定，轻微违规行为的处罚可能包括公开谴责、扣罚车手或车队积分、停赛、减少空气动力学测试或未来的预算帽限制等等。这意味着车队将面临超支或对成绩产生实质性影响的不确定性。

当被Motorsport.com问及如果不提高预算帽会导致的后果时，比诺托表示：“我认为我们没有办法保持在低于预算帽的水平，所以我非常确定在某个阶段我们会超支。”

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“在规则中，有一个5%的门槛，如果你不超过预算帽门槛的5%，会被认定是轻微违规。我不知道他们将如何决定惩罚。我不认为我们和很多其他车队能有任何办法控制在预算帽之内。甚至裁员，我也不认为是妥当的选择。“

”现在已经是夏天了，收益还不足以应对过高的价格和成本。那么这意味着什么呢？最重要的是，许多车队会违反这一限制，我认为这对金融监管不利。如果我们违反了金融监管规定，那么我认为我们将开始辩论金融监管是否有效，这将使一切重新回到讨论中。”

霍纳认为法拉利并不是目前唯一一支无法控制在预算帽之内的车队。同时他也担心，围绕打破预算帽该如何实施处罚的争论或将在年底掀起轩然大波。

“我认为所有主要车队今年都将打破1.4亿美元的预算帽，”英国人表示，“但轻微违规的惩罚是什么？”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“我们不希望做的是最后玩一场懦夫游戏，比如说，你是否超了4.9%，我们是否超了4.7%？这可能是一次升级：可能成为决定年度冠军归属的因素。我认为我们需要澄清，并且是尽快澄清这点。”

“因为很简单，我们不应该被几支可能并不受影响的车队所胁迫。预算帽从来就不是这样设计的。预算帽是为了限制顶级车队的疯狂烧钱。当我们提出预算帽的数字时，谁也无法预料，如果你还记得，如今的数字比新冠大流行期间最初制定的预算少了3000万美元。而如今的世界性事件正在推动通货膨胀。”

翻译/小飞侠