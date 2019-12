法拉利承认去年就输给了梅赛德斯

今年法拉利在季前测试里赛车状态喜人,但是赛季开局表现不佳,反而是在巴塞罗那测试里看起来问题重重的梅赛德斯拿到了惊人的八连胜,一举为第六次包揽双料年度冠军奠定扎实的基础。

意大利车队直到在夏休期才收获了第一场胜利,并一度强势反弹,在比利时、意大利和新加坡连胜三场,并且连续六场拿下杆位,但是已经为时已晚。

“我认为我们在去年设计赛车的时候就输掉了今年,”比诺托在赛季收官战阿布扎比大奖赛后表示,“因为说到底,我们在赛季初的时候没那么有竞争力,而那是有原因的。我认为那就是赛车(设计)项目在开始的时候不够好。

“这是一个紧张的赛季,我们做了很多工作。我们进行了重建,重组了车队。但是我认为与此同时,我们一直试图解决问题和改进赛车,我认为一年下来至少在某个层面上我们做到了。”

“但是现在赛季已经结束了,我们更多地放眼于下个赛季。”

事实上从索契开始,法拉利因为多种原因再也没有赢得过胜利。并且在最后三场排位赛里,SF90赛车也失去了单圈速度上的优势,同时在比赛里又落到了红牛之后。

当被Motorsport.com问到对于这样的起伏是否知道原因时,比诺托回到说:“并不知道。我们不能忘记梅赛德斯在日本启用了新空气动力学套件,这也是原因,而红牛也进步了。”

“在这里阿布扎比,我们的赛车从来不适合这条赛道。但这个问题也是我们要在接下来日子里分析的一部分,因为在计划方面,似乎我们在过去几场比赛里丢失了一些性能——有竞争力的性能。”

“阿布扎比是非常个别的案例,在分析的时候,我们需要理解为什么我们在最后一个计时段不快,或者为什么用新轮胎或比赛开始的时候我们可以跟上其他人,而当轮胎磨损之后变得更困难。我知道我们有很多需要分析以便理解。”

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

除了赛车设计概念上出了差错之外,法拉利车队在赛季中赛车可靠性问题连连。查尔斯·莱克勒克原本有机会在巴林——赛季第二场比赛——就拿下F1生涯首胜以及法拉利的赛季首胜,但是在最后阶段电子系统问题导致与引擎相关的故障。

此后,车队又在奥地利和德国的排位赛里连续遭遇可靠性方面的打击,又在俄罗斯、巴西和美国出现这样或那样的机械相关问题。

不仅如此,哪怕是法拉利在夏休期后的强势反弹也遭到了竞争对手的质疑,暗示其有违反燃油规则的嫌疑。

比诺托重申当前的法拉利还处于成长阶段,因为包括他本人在内经历了岗位的调动。

“如果以抱着吸取教训态度来面对的话,我认为你可以从每一个错误中提高自己,”意大利人说,“我认为没有需要重大调整的地方。我认为这是经验累积。”

“我们一直在说,我们是一支年轻的车队,特别是在工作岗位上,我们在一个非常漫长的学习阶段。所以需要做的只是无论本赛季发生了问题,确保它们得到解决。我想当确信会有某个时刻,我们应该能不再犯错。”

至于法拉利是否已经对2020年赛车设计概念做了修改,比诺托拒绝透露任何信息。

“我们知道哪里是我们的弱点,哪些地方我们比其他车队若,正尽一切努力来解决,”他说到,“我不知道下赛季开始时会是什么情况。现在没人知道。”

“我们知道明年会有22场比赛。所以赛季初的情景,只有到时候才会知道。重要的是车队团结一致,继续保持专注,刻苦地工作,把工作做好,维持高动力。”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 and Sebastian Vettel, Ferrari SF90 at the restart

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images