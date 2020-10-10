法拉利或等到阿布扎比才会让舒马赫、埃洛特出场

作为法拉利车手学院的成员，舒马赫和埃洛特原定于周五在艾菲尔大奖赛的第一节自由练习中分别代表阿尔法·罗密欧和哈斯车队进行自己的首次F1周末出场。

但由于雨雾天气，医疗直升机无法从纽博格林起飞。这使得该阶段的所有测试被迫取消，也意味着两人的首次F1亮相不幸“夭折”。

但鉴于接下来的三场比赛将在阿尔加夫、伊莫拉和土耳其三条近年来没有举办过F1的赛道上举行，且其中伊莫拉的比赛仅仅将为期两天，使得车队在比赛周末的练习安排更为复杂。这意味着舒马赫和埃洛特可能要等到12月赛季尾声的阿布扎比大奖赛才有机会初次亮相。

对此，法拉利领队马蒂亚·比诺托也表示，车队并不希望在赛季结束前重新安排两位小将的测试计划。

“这对他们来说显然是一大遗憾，这本是他们在F1周末首次亮相的绝佳机会，”比诺托表示。

“显然，我们可能会在接下来的比赛中重新安排，但这将非常困难。我认为下一条波尔蒂芒赛道对每个人来说都是全新的。所以对F1来说，我认为我们的顶级车手也需要练习。

“我们有伊莫拉，但只有星期六和星期日两天，然后再去到土耳其，那同样是一条‘新’的赛道。然后是巴林，他们将在那里进行F2的比赛，迎来赛季的收官，所以他们需要集中精力。

“目前下一个可能的机会是在阿布扎比，但不会更早。很明显，我们错过了一个机会，然而我们别无选择。”

如果法拉利安排舒马赫和埃洛特在阿布扎比为阿尔法·罗密欧进行测试，那么这或将进一步影响其另一位年轻车手罗伯特·施瓦兹曼原定于亚斯码头的出场计划。

舒马赫和埃洛特目前在F2积分榜上排名第一和第二。赛季的最后两场比赛将作为巴林大奖赛的垫赛，于11月底和12月初在萨基尔赛道举行。

翻译/小飞侠