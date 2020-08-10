这位四届世界冠军在刚刚结束的70周年大奖赛上经历了又一场令人沮丧的比赛。在车速方面无法取得突破令他再次与积分无缘。

维特尔无法解释比赛为何如此之困难。车队领队马蒂亚·比诺托表示，如果更换底盘能有所帮助，他不会反对这么做。

“至少这是我还没有讨论的事情，”比诺托表示，“这是我们团队内部讨论的一部分。“

“我认为，如果这能够有所帮助，我们对此持开放的态度。为什么不呢?我认为任何能有所帮助的事对我们，对塞巴斯蒂安都很重要。我认为从车队和车手的角度来看，我们都应该在接下来的比赛中再接再厉。

“这很重要，所以我们会放手去做。我将把这个问题留给车手和车队来讨论和决定。”

维特尔表示，他无法回答为何他的赛车在第一场英国大奖赛周末取得的进展遭遇了瓶颈，但仍然希望在下一场西班牙的比赛中复苏。

“我们在同一个地方度过了两个周末，但从上周周六早上开始，我们没有取得任何进展，这是最突出的原因”。当被问及落后于勒克莱尔是否有任何明显的原因时，维特尔回应道。

“我认为在圈速方面，这个周末的情况很难判断，因为我们赛车的下压力水平稍有不同。但看起来我们的表现又有所下滑，大部分时间我都在低速和中速弯角中挣扎。

“显然这是我们没能解决的问题。下一场比赛将在一周内到来，不是在这里，而是在其他地方，所以我们会看看我们能做些什么。但希望我们能以正常的速度重返竞争行列。

“我认为今天，当然还有上周末的比赛，我们和莱克勒克的比赛表现都非常不同。从靠后的位置发车令我总是遭遇堵车。从第一圈就处于劣势不利于做对比，但是在比赛中可能也只有屈指可数的几圈可以拿来做比较。希望下一场比赛会比较顺利，那样的话结果应该会更直观。”

翻译/小飞侠

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