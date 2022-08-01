法拉利怀疑能在匈牙利获胜，即使莱克勒克的策略没有出错
法拉利领队马蒂亚·比诺托认为车队没有可能赢下匈牙利大奖赛，即便比赛策略没有葬送查尔斯·莱克勒克的希望。
比赛过半时，查尔斯·莱克勒克已经通过第一次进站和赛道上超越，上升到领先位置。第二次进站，法拉利为他换上了硬胎，但轮胎迟迟无法达到工作状态，使他在赛道上被最后获胜的马克斯·维斯塔潘超越。最后，法拉利不得不为莱克勒克额外更换了软胎，但已经为时已晚，他只能接受第六名的结果。
与此同时，第一排发车的卡洛斯·塞恩斯也因为在凉爽的天气里赛车无法达到速度，早早退出了胜利的争夺，只名列第四。
赛后，比诺托承认法拉利在莱克勒克的轮胎策略上出错，但是他怀疑车队是否真的有足够的竞争力击败红牛，因为F1-75赛车缺乏速度。
“我不这么认为，今天我们缺乏的是真正的速度和节奏，“意大利人说到。”我认为我们今天不可能获胜，原因我也不知道。因为这是在前13场比赛中，我们第一次没有速度去争取胜利。”
“我们需要先从性能上看一下，才能明白原因。我很确定我们将理解这一点，我们也会理解为什么轮胎没有正常工作。”
夏休期前的最后一轮背靠背，法拉利惨败而归。维斯塔潘依靠在保罗·里卡德和亨格罗林的二连胜，在车手年度积分榜上把优势扩大到80分，而红牛也在制造商年度积分榜上以97分领跑。
当法拉利在上周日比赛中挣扎时，梅赛德斯则连续第二场比赛取得了双领奖台的成绩。刘易斯·汉密尔顿从第七位发车，但以第二名完赛，获得杆位的乔治·拉塞尔则名列第三。
塞恩斯表示，法拉利无法发挥出周五练习里展现的性能，所以他对车队无法取得预期的成绩并不意外。
“如果我以周五的速度作为参考，应该很轻松地包揽1-2名，”西班牙人说到。“今天，每一圈都是一场抗争。赛车没有平衡。我无法推进，因为我的前轮胎已经磨损。我对赛车非常挣扎，我并不惊讶我获得了第四名，因为赛车的感觉很糟糕。”
周日比赛开始时的气温不到20摄氏度，赛道温度低于30摄氏度，与周五艳阳高照形成了强烈的反差，而且比赛期间赛道上空笼罩着乌云，随时有下雨的可能。
塞恩斯认为与温度有关的赛车性能丢失，是法拉利输掉比赛的主要原因，而不是车队的策略，因为他与汉密尔顿的轮胎使用基本一致。
“你把我用软胎的速度与刘易斯相比，很明显，我们从周五快很多到今天更慢，”他说到。“最后，我们早进站了，因为我们的前轮胎已经耗尽。最终，也许我们的速度并不差，但只有15圈内，之后我们就衰退了。今天我们必须分析为什么这种温度会影响我们。”
“周五，我一直全速前进，没有衰退，而今天我无法发力，我跑在前面时衰退得非常厉害。在我看来，更多的是速度问题。我不知道其他赛车的情况。今天对我来说，有温度的问题，我没有想到这么大幅度的性能波动。”
红牛临场放弃硬胎
本场比赛里，大部分使用了硬胎的车手都遇到了麻烦。哈斯的凯文·马格努森是最早换胎的车手，但之后始终难以提升排名。而Alpine的埃斯特班·奥康和费尔南多·阿隆索更是采用了极端的一停策略，但没能超过迈凯伦的兰多·诺里斯，后者只是在第二停才用了硬胎。
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
对于硬胎，红牛领队克里斯蒂安·霍纳坦言，这是车队原本第一时段的比赛策略，但幸亏在前往发车区时发现其难以升温，因而果断改变了计划。否则，维斯塔潘也将没有机会上演逆转好戏。
“我们之前打算用硬胎开始比赛，因为数据上看，它们看上去是我们最好的比赛轮胎，”霍纳说到。“但是车手在前往发车区的时候，很难让软胎产生温度。因此用硬胎开始比赛感觉很荒唐，特别是天气也不确定。”
“我们为两位车手在发车区上改换了软胎，这让我们基本上要做两停。但我们做成功了，而且完成得非常漂亮。”
维斯塔潘对此表示同意，因为他在用软胎前往发车区时就发现轮胎升温已经很难，而在这种情况下用硬胎的话只会更加困难。
“我使用软胎去发车区，我已经对抓地力挣扎，所以我想‘我们不可能用硬胎发车’，"他解释说。"这肯定也是车队的功劳，因为我们围绕着硬胎制定策略，然后我们就说‘好，我们要换成软胎’。”
“我很高兴我们这样做了，因为硬胎真的非常非常艰难。你可以看到查尔斯和卡洛斯的情况，他们滑得很厉害。”
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两届F1世界冠军费尔南多·阿隆索将在2023赛季加入阿斯顿·马丁，替代即将退役的四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔，并且签下多年合约。
法拉利领队马蒂亚·比诺托认为车队没有可能赢下匈牙利大奖赛，即便比赛策略没有葬送查尔斯·莱克勒克的希望。
马克斯·维斯塔潘在匈牙利大奖赛中从第十位发车后强势逆转赢得本赛季个人第八个胜利，而梅赛德斯击败法拉利，连续两场实现了双车登台。
乔治·拉塞尔认为在匈牙利大奖赛获得杆位，对梅赛德斯有着“极其重要的”意义，而刘易斯·汉密尔顿为DRS故障导致无缘包揽第一排感到失望。