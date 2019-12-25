法拉利希望女车手加入其车手学院

至目前为止，只有六名女性在正式F1锦标赛周末中亮相，而莱拉·隆巴迪凭借个人最好成绩——在1975年西班牙大奖赛中以第六名完赛且获得0.5个积分，依然是最成功的女车手。

最近一次女车手出场是苏西·沃尔夫。她在2014和2015赛季期间参加了四个练习阶段。吉奥瓦娜·阿马迪则是最后一位试图参加大奖赛正赛的车手，但是她在1992年代表布拉伯姆参加了三场排位赛都未能晋级。

W系列赛冠军获得者杰米·查德维克和F2“鱼腩”塔蒂亚娜·卡尔德隆分别加入了威廉姆斯和阿尔法·罗密欧车队，而且卡尔德隆还驾驶旧的索伯赛车进行了私人测试。

根据法拉利领队马蒂亚·比诺托的说法，车队正准备在2020年扩充其法拉利车手学院人数，以便“投资未来”。

“会有一些其他车手加入，”他表示，“我们正为此很认真地进行工作。车手学院对我们是一笔重要的投资。查尔斯就是最好的例子。我们需要为法拉利寻找未来一代的人才。”

“学院未来也会寻找女车手。女车手应该加入法拉利车手学院。我们现在正为此努力，确保会非常快地实现。”

自从1950年F1锦标赛开始举行，总共有772位车手参加过大奖赛正赛。其中只有隆巴迪和玛丽亚·特雷萨·德菲利皮斯这两名女性，尽管没有通过排位赛考验的迪赛尔蕾·威尔森在其他赛事中取得了成功——她驾驶Wolf WR4赛车在布兰兹·哈奇赢下了一场1980年英国F1系列赛的胜利。

六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿在上周梅赛德斯发布的一条赛季结束视频中表示，他对F1能向多元化发展的一个愿望就是能有一位成功的女车手。