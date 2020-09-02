法拉利在上周末经历了一场令人失望的比利时大奖赛。由于缺少引擎动力和在换胎时“掉链子”，车队表现遭遇了严重的滑铁卢。查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔均未能晋级Q3，同时在正赛中也颗粒无收。

虽然法拉利即刻便开始寻找车队在斯帕如此缺乏竞争力的原因，但比诺托表示自己对于法拉利重返巅峰之前的期限不抱任何幻想。

“这需要多长时间?”我认为如果你回顾我们所有的胜利时代，那总是要花很多年，”意大利人说道， “F1没有捷径，我们需要耐心和稳定的表现。”

法拉利原本寄望于本赛季的赛车能有大幅提升。但作为在抗击冠状病毒的大背景下节约成本的举措之一，冻结当前的赛车发展未能有助于意大利车队实现目标。

在意识到改进当前赛车的局限性后，比诺托表示，法拉利现在的首要任务是确保为即将到来的2022新时代做好充分的准备。

“这个赛季的引擎冻结了，所以我们对此无能为力，”他表示，“我们正在为下赛季做准备，目前Dyno台架测试进展得很顺利。”

“赛车方面会一些限制，那么我们的计划是什么?主要的计划是着眼于下一个季节——不仅是2021年，当然还有2022年。为了在下个赛季取得好成绩，我们还需要弄清楚现在的弱点，并确保我们能够解决它们。”

在比利时大奖赛结束后，比诺托表示法拉利本赛季挣扎的原因之一在于引擎动力的下降暴露了赛车的一些弱点。

“事实上，现在的情况是，我们的赛车失去了动力，”比诺托表示，“所有的引擎制造商在这方面都有所损失，但我们损失的更多。”

“去年引擎的部分突破了赛车的极限，但今年情况不再如此。赛车的局限性正在显现。在这一点上，我们显然必须改进。”

翻译/小飞侠