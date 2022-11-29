法拉利已接受比诺托辞职

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伴随着意大利车队在2022年争夺世界冠军以失败告终，阿布扎比收官战之前，比诺托的去留就成为焦点。本周二欧洲时间上午，法拉利宣布已经接受了他的辞职。不过，比诺托将继续工作至今年年底，而车队“想“在这段时间里确认他的继任者。

“带着由此必然带来的遗憾，我决定结束与法拉利的合作，”比诺托在声明中表示。“我将离开一家我所热爱的公司，我已经在这家公司工作了28年，我将带着平静的心情离开，因为我相信我已经为实现既定目标做出了一切努力。”

“我离开的是一个团结、成长中的团队。我相信这是一个强大的团队，已经为实现最高的目标做好准备。我希望他们未来一切顺利。我认为在这个时候迈出这一步是正确的，尽管这个决定对我来说很困难。我要感谢Gestione Sportiva（法拉利赛车部门）的所有员工，他们与我分享了这段旅程，其中有困难但也有巨大的满足。”

本赛季法拉利开局强势，在前三场比赛中赢下了两场。但随着赛季的深入，F1-75赛车虽然依旧在排位赛里表现出色，但却无法把杆位转化为比赛胜利。车队和车手都频频犯错，特别是赛车的可靠性问题和临场策略受到诟病，最终在与红牛的世界冠军争夺中被早早拉开差距。

比诺托自2019年起担任法拉利领队，尽管本赛季跃马从2020年只取得年度第六名的历史最低点中走出，但仍然无缘年度冠军引发了猜测，马拉内罗是否需要对管理层进行调整。

此前意大利媒体报道称，法拉利主席约翰·阿尔坎对比诺托失去了信心，而且将由阿尔法·罗密欧现任领队弗雷德里克·瓦塞尔取代之。但是，法拉利很快在社交媒体上公开否认。

阿尔坎曾在意大利大奖赛期间表示支持比诺托和他的团队，但承认车队犯错太多，必须有所改正。据悉，比诺托则感觉自己缺乏来自阿尔坎和公司CEO贝内代托·维格纳的真正支持。

在法拉利的声明中，维格纳对比诺托在法拉利近三十年的服务表示感谢。"我想感谢马蒂亚在法拉利28年里的许多杰出贡献，特别是在过去一年中带领车队回到了一个有竞争力的位置。因此，我们为重新发起挑战打下了强大的基础，为我们世界各地优秀的车迷们，来赢得赛车运动的最高奖项。法拉利车队和整个法拉利社区的每个人都希望马蒂亚在未来一切顺利。”