法拉利尚未逃脱2022年F1“真正的谜团“

载入语音播放

新一代的地面效应赛车已经被证明在今年带来了诸多“惊喜”。车队时而发现在比赛周末的表现远不如预期，时而却又有着超常发挥。

尤其在同样需要低下压力和良好的空气动力学效率的斯帕和蒙扎，意大利车队在前者的表现异常挣扎，然而在后者的发挥却强劲得多。为此，今年车队一直在寻找解释这一情况的确切答案。

法拉利的高级性能工程师乔克·克利尔承认，即使是车队里最好的工程师也无法完全解释为何赛车的表现会如此“无常”。

“说实话，如果我们真的知道其中的答案，我们就有了解决之道，” 克利尔表示，“解决这些问题真的很棘手。”

“我们和那些在比赛中表现非常出色的车队交谈过，也和那些落后的车队交流过，有一个真正的谜团需要解开所有疑问。这就是为什么这份工作并不简单，也是为什么它对你们（媒体）和我们所有人都如此有吸引力的原因。”

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, leads at the start Photo by: Alessio Morgese

虽然克利尔承认，法拉利依旧无法完全解释为何在斯帕如此之艰难，然而到了蒙扎却有所反弹，但他也表示，随着车队正在获取更丰富的赛车经验，他们已经开始对正在发生的事情有了更好的理解。

“说实话，我们并不清楚所有的答案，我们仍然不明白在斯帕到底发生了什么，”英国人表示。“我们有一些想法，显然我们已经付诸行动了。我们来到了蒙扎，一条类似于斯帕的低下压力赛道，尽管它有所不同，但我们觉得我们似乎已经理解了斯帕的一些情况。”

“今年晚些时候，我们可能会发现更多的事情，但我们正在不断地学习。我们没有人知道所有的细节，因为这是一项相对的运动，而且一直以来它都是一项相对的运动，你不知道其他人在做什么，有很多领域你必只能尽可能地猜测。”

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, passes the beached car of Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

此外，克利尔并不认为新一代的地面效应赛车特别难以理解，但他认为新规则尚且处于初级阶段，意味着车队在完全将其吃透前还有很长的路要走。

“我认为这只是因为它们太新了，”他补充道，“随着全新的开发或一系列新规则的出现，学习曲线总是会变得陡峭，而每个人都处在这条陡峭的学习曲线之上。”

“我们在今年年初就看到了这点。很多人对我们说:‘为什么年初你们的赛车那么快？’这是一项相对的运动。也许我们只是对它有了更好的理解，一些人只是想搞清楚他们的赛车所处的位置。“

“这是新规则出台一年中最棒的一件事。很明显，你的赛车套件有着高性能表现的一面，但同时我们也需要逐步去了解它，以及车手们需要学着如何去驾驶它。”

“拥有像马克斯（维斯塔潘）、查尔斯（莱克勒克）和卡洛斯（塞恩斯）这样水平的车手，你会希望他们立马就能上手。但他们也是常人，每天都在努力发挥自己的才能，这一年他们都有所进步，也许懂得也更多了。”

“所有这些以不同的速度、不同的时间、不同的团队汇聚在一起。当它是一项相对的运动时，你不可能真正知道所有的答案。”

翻译/小飞侠