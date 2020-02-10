法拉利将正式开启2020年新车发布序幕

虽然哈斯车队抢先发布了其2020款赛车的图片，卫冕冠军梅赛德斯也公布了今年的W11赛车的涂装，但是新一代“银箭”赛车还需等到2月14日才会以影像资料的形式对外公布，而美国车队的VF-20赛车也只有等到2月19日季前测试开始当天才会露出真容。

因此，法拉利将是第一支为实体新赛车揭幕的车队。意大利当地时间今晚6点30分，跃马将在Reggio Emilia的Romolo Valli市政剧院举行新车发布会，同时通过车队的官方社交媒体进行直播。意大利车队至今没有透露任何关于2020年新车名字的信息，目前只知道这款新赛车内部代号为“项目671”。

法拉利总共赢得了16个制造商世界冠军和15个车手世界冠军，今年将迎来其参加F1的第一千场大奖赛。但是，车队上一次夺下锦标赛桂冠还是2008年的制造商头衔。

2月12日，红牛和雷诺将在同一天发布各自的新赛车。奥地利车队会在英国时间上午公布RB16的照片，之后会在银石进行首航。今年为了避免赛季开局慢热的老问题，奥地利车队改变了新车打造的理念，希望在季前测试进行前就有时间初步检查新赛车，而不是像过去那样直到最后一刻才完成组装。

欧洲大陆时间当天下午，雷诺将在巴黎举行新赛季启动仪式。丹尼尔·里卡多与埃斯特班·奥康这对新组合将第一次同时与公众见面。中国车手周冠宇也将作为雷诺运动学院成员一起出席。

今年的第三场新车发布会则会于2月13日在迈凯伦的沃金基地进行，英国车队将发布新车MCL34。

“情人节”当天除了梅赛德斯的W11之外，红牛的另一支车队AlphaTauri将在奥地利萨尔茨堡的Hangar-7博物馆以全新面貌登场。

红牛为了推广旗下以金牛座最亮恒星名字命名的时装品牌，在去年决定为Toro Rosso（意大利语中的“红牛”）更名，而今年也是这支专门用来培养年轻车手的红牛“梯队”参加F1的第15个赛季。

2月17日，Racing Point车队会在车队赞助商BWT水科技公司位于奥地利Mondsee的总部，为参加新赛季的赛车节目。同天，威廉姆斯的FW43赛车将在数字平台与车迷见面。

阿尔法·罗密欧将是新车面纱最后一个被掀开的车队。虽然与哈斯一样，直到季前测试头一天上午才会在维修区通道里举行简短的新车揭幕仪式，但是阿尔法的时间安排在美国车队之后。