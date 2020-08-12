法拉利将替维特尔在西班牙更换底盘

上周日比赛第一圈刚刚开始，德国人在一号弯里右后轮轧到沙子后，出现了打转——而且险些撞到迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯。落到最后一位打乱了他的比赛策略，在队友查尔斯·莱克勒克凭借一停策略取得第四的情况下，他只追到第12名，未能跻身积分区。

纵观前两场在银石的周末，维特尔连续两场排位赛无法进入Q3，两场比赛里仅仅取得了一个积分。法拉利领队马蒂亚·比诺托在70周大奖赛结束后坦言，车队可以给维特尔更换底盘。

在西班牙大奖赛前，意大利车队确认已经决定打造一具新底盘，让德国人在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道的周末里启用，因为车队发现原底盘上有问题。

法拉利底盘总工程师西蒙·雷斯塔表示：“塞巴斯蒂安会得到新底盘，因为银石之后的赛后分析中，我们发现一个由路肩的强烈碰撞造成的小故障。这对性能没有太多的影响，但这是合理的决定。”

维特尔在上周末公开表示，他在驾驶今年的法拉利SF1000时，缺乏对赛车的信心。而本赛季五场比赛过后，他仅仅排在第13名。但是在即将于本赛季结束后离开马拉内罗的德国人看来，他相信事情只会逐渐好转。

“显然这不是眼下我最好的表现，但是我信任我身边的团队和车房里的每个人，”维特尔说。“我是思想相当开明的人。我不想涉及到任何这样（政治讨论）的话题。我对下一场比赛思想开放，我认为与现在相比，不会更糟糕了，所以只会好起来。”

虽然莱克勒克两次登上过领奖台，但今年SF1000性能不佳——尤其是直道上动力不足——成为法拉利无法挑战梅赛德斯，也落后于红牛的根本原因。不仅如此，意大利车队升级赛车的进展相当有限。对此，维特尔认为过于紧密的赛程和前几场比赛里遇到多种问题，制约了法拉利的进步。

“在奥地利时，我们在第一场比赛里遇到了问题，可能是有损坏的刹车导致了排位赛和比赛里赛车的感觉糟糕，”维特尔说道。

“然后第二场奥地利比赛，显然非常短。接着就是匈牙利，我认为那是一场多姿多彩的比赛——不，应该说比较正常的比赛。然后我们就来到这里。时间上非常短，只有两周。如果是背靠背的比赛，如果你不能有进步，感觉相当长。

“基本上我保持乐观，我总是放下坏事情，试着在当天尽力做到最好，”维特尔表示，“我期待下一场到来的比赛，我相信只要我们有正常一些的比赛，希望我们能跑到前面去一点。我认为比赛里，如果我们没有遭遇问题的话，我们应该能有正常的比赛。”