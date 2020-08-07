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法拉利将就“Racing Poin裁决”进行上诉

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法拉利将就“Racing Poin裁决”进行上诉
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2020年8月7日 下午7:54

法拉利确认将针对国际汽联对Racing Point涉嫌抄袭的刹车导管做出的裁决进行上诉，因为其质疑RP20赛车的整体概念。

雷诺连续三场比赛后对2020年Racing Point赛车所用的前后刹车导管的合法性提出抗议之后，国际汽联在英国当地时间周五上午公布了调查结果和赛会干事的裁决，判定英国车队在后刹车导管的设计程序违反《竞赛规则》，认定其主要设计者是梅赛德斯。

为此，赛会干事对Racing Point处以本赛季制造商积分扣除15分，同时罚款40万欧元以及两次惩戒的制裁。但是，车队可以继续在2020赛季使用涉事部件。

这一裁决引起了众多车队加入争辩。多位车队领队表示需要仔细阅长达14页的裁决书，同时考虑是否进行上诉——国际汽联考虑到事件的特殊性，特地留出24小时来给车队们做决定。

就在主要抗议者雷诺还没有决定是否上诉时，法拉利成为第一支就该裁决进行上诉的车队。

周五晚上，法拉利发出简短的声明，其中写道：“我们可以确认，我们刚刚已经表明了我们的意图，要对今天早上国际汽联赛会干事针对Racing Point做出的裁定进行上诉。”

两节自由练习的间隔里，法拉利领队马蒂亚·比诺托在出席国际汽联新闻发布会时，表达了车队的立场。

“我们真的对整个程序和整个概念提出异议，”意大利人说道，我们相信规则足够清楚。我们相信可能有违反规则，而且还是在进行中。“

“但是眼下，我认为面对未来，这是我们需要澄清的事情。我不认为今天的制裁足够了，因为那只关系到刹车导管，而不是整个概念。”

在明确告知国际汽联其有意上诉后，法拉利将有96个小时来准备正式的上诉材料。

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