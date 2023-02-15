法拉利将对2023赛季策略流程做“小的调整”

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法拉利在本周二发布了2023赛车SF-23，并且在其拥有的菲奥拉诺赛道现场直播了一部分的新车首航。

去年法拉利在取得三战二胜的强势开局之后，包括在巴林揭幕战包揽前二名，没能延续势头，最终被马克斯·维斯塔潘和红牛逆转局面之后，横扫两个世界锦标赛头衔。

2022赛季中期的关键比赛中，法拉利除了一连串令人震惊的可靠性问题之外，多场比赛的策略受到强烈批评。其中，在卡洛斯·塞恩斯取得F1生涯首胜的英国大奖赛，法拉利在安全车后的重启时让领跑的莱克勒克用旧软胎；在匈牙利，尽管摩纳哥人一度领跑，但他用的硬胎，最终让他排名下滑。这导致了法拉利不得不重新审视比赛策略的整个流程。

新任领队弗雷德里克·瓦塞尔在一月上任之初时曾指出，解决问题并非简单地做出人员更换，而是需要从多方面进行考虑。新车发布之际，法国人确认车队将对两周后就将揭幕的新赛季，在策略方面做出改变。

“是的，我们会做一些小的调整，”瓦塞尔表示。“但我上次说，你看到的只是冰山的可见部分。而当你谈到策略时，你说的是策略师和策略。”

“这不仅仅是一个人按下一个按钮。它涉及软件、工厂的团队，也涉及维修区的流程。因此，它是一个完整的大局，而不是关于一个人。”

法拉利在2022赛季的所有四场胜利都来自上半赛季，但即便如此，车队争夺两个年度冠军的希望在夏休期来临时已经非常渺茫。而从七月的奥地利大奖赛之后，跃马再无任何胜利入账，虽然F1-75赛车全年拿到了12个杆位，但比赛速度不及红牛RB18。

法拉利竞赛总监劳伦特·马基斯在新赛季之前表示，车队已经做了一次“非常、非常深入的2022年审查”，试图寻找“在哪些方面有所欠缺，因为没有必要隐藏”。

“去年我们以艰难的方式学到了一些东西，所以我们当然要做360度审查，”他说到。对我们来说，这意味着我们集中精力，给我们的员工提供最好的平台来表达自己。我们一直在审查我们的流程，我们一直在审查我们的工作方式，为了确保每个人作为个体——当然还有集体——都能以最好的方式表达他们的想法。”