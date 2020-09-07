法拉利将在穆杰罗启用复古涂装庆祝1000场里程碑

本周日，法拉利将成为F1历史上第一支达到1000场的车队。因此，其决定为两辆SF1000赛车使用具有纪念意义的复古暗红色涂装，与上世纪50年代参赛时呼应。

1950年F1世界锦标赛诞生元年，法拉利没有参加在银石的“历史第一场”，而是在摩纳哥的第二场中派出三辆法拉利125赛车加入战斗。

在那场胜利被代表阿尔法·罗密欧参赛的胡安·曼努埃尔·方吉奥夺下的比赛里，阿尔贝托·阿斯卡利为跃马拿下第二名，雷蒙·索梅尔名列第四，而路易基·维洛雷西则未能完赛。

与此同时，穆杰罗也将是在新冠肺炎疫情之下，2020赛季第一场对观众开放的大奖赛，尽管每天只能有不超过3000名车迷购票入场。

法拉利刚刚在意大利大奖赛里遭遇了一场大溃败，塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克先后因刹车失灵和驾驶失误退赛。而前一天的排位赛里，法拉利自1984年来第一次两辆赛车未能进入前十名。

2020赛季开始以来，法拉利因为SF1000赛车竞争力低下而处境困难，从斯帕到蒙扎只是进一步举步维艰。维特尔在上周日退赛后坦言，他庆幸没有观众到场目睹车队的又一次滑铁卢。然而本周末，穆杰罗是法拉利拥有的赛道——不折不扣的主场——并且会有观众现场观赛。

对于车队的情况能否在第1000场周末有起色，法拉利领队马蒂亚·比诺托表示：“穆杰罗是不同类型的赛道，有着不同特性，更像普通类型的赛道。我们知道斯帕和蒙扎会非常困难。

“我们知道总体来说我们面对一个困难的赛季，所以试着在穆杰罗表现好一点，这对我们很重要。”

本赛季至今，维特尔仅仅在四场比赛中总共拿到16分，而他将在赛季结束后离开马拉内罗，并且去向未定。上周六排位赛Q1即遭淘汰后，他甚至前往Parabolica观看其他赛车进行Q3阶段的角逐。

对于眼下艰难的处境，已经参赛14年的德国人倒是反应坦然。他在退赛后接受即时电视采访时说：：如果我能选择，我不想在这里接受采访，我想在赛车里继续比赛，而且不要跑在后面。

“但是有时候你没法选择，你只能面对你的处境。眼下就是这样，我们需要专心工作，哪怕难度很大。”

他又说道：“当前对我们整支车队非常困难。但是面对这个处境，我们需要尽全力，为这个赛季取得一个有意义的结果。

“我们还有好多比赛，还有好多事情需要处理和理解，所以有很多事情我们需要集中注意力。”