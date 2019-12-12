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Formula 1 / 突发新闻

法拉利将于2月11日发布2020年赛车

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法拉利将于2月11日发布2020年赛车
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2019年12月12日 上午11:02

法拉利宣布将在明年2月11日发布参加2020赛季的F1赛车。

法拉利领队马蒂亚·比诺托在车队传统的圣诞媒体午餐会上公布了2020年赛车揭幕的时间。

“我们会非常早地发布心塞车，”比诺托说，“我认为我们会是最早的。之所以我们会这么预计，是因为我们要在前往巴塞罗那测试前观察一下dyno认证的情况。”

“我们会在2020年2月11日发布新车，因为之后在参加测试之前，我们会有很多机床测试项目需要完成。”

与此同时，法拉利表示将会在新赛季的赛车涂装方面继续使用SF90赛车所采用的哑光喷漆，因为这尤其能在新赛季赛车最低质量增加两公斤的情况夏，有助于减轻车身的重量。

2019年意大利车队再一次在世界冠军争夺中输给了梅赛德斯。虽然跃马在季前测试里表现出色，但是赛季开始后却疲于无法真正释放赛车的竞争力，除了在巴林和加拿大与胜利十分接近。

今年首次代表法拉利参赛的查尔斯·莱克勒克在巴林领先时遭遇引擎相关故障，而塞巴斯蒂安·维特尔在蒙特利尔领跑全场的情况下出现驾驶失误后受罚。在两次无缘胜利之后，法拉利直到夏休期后才在斯帕获得赛季首胜，然后又在蒙扎和新加坡完成三连胜。

下半赛季开始后，法拉利解开了SF90赛车的性能，拿下了连续六个杆位，但是胜率只有五成。而且在赛季收官阶段，又表现出疲态。

明年法拉利将保留维特尔与莱克勒克的阵容不变，而摩纳哥人在加盟马拉内罗的第一年里交出了令车队满意的成绩单。但是由于维特尔在成绩上处于下风，以及在巴西的比赛中他在超车时与队友发生了碰撞，如何协调两名车手的关系成为对比诺托的大考验之一。

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Author Frankie Mao

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