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法拉利对失去卡米莱利“难以置信的”支持感到难过

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法拉利对失去卡米莱利“难以置信的”支持感到难过
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法拉利车队表示对于无法继续获得公司首席执行官路易·卡米莱利的支持表示遗憾，但也并不担心车队短期内会受到影响。

在与冠状病毒抗争了近几周后，周四卡米莱利宣布了一个令人震惊的消息，即自己将因个人原因立即退休。

这一突然的决定意味着法拉利主席约翰·阿尔坎将暂时接替其职务，同时寻找一位全职的继任者。

卡米莱利一直是F1车队的“超级粉丝”，并且完全支持车队领队马蒂亚·比诺托所制定的，致力于帮助法拉利重返巅峰的长期计划。

法拉利运动总监劳伦特·马基斯表示，卡米莱利的决定是出人意料的，并且远非人们所愿。

“当我们收到主席的通知时，我们都很惊讶，”马基斯表示，“我们毫无心理准备。在这种情况下我们的反应就是如此。”

 “我认为你已经看到了我们的主席对此所给出的解释。这是可以理解的，因为他显然受到了新冠病毒的严重侵害，虽然没有生命威胁，但那是非常痛苦的。

 “我相信这不是唯一的原因。但在他所处的阶段，考虑到他的过去和他的成就，这肯定会让你对于优先事项的考虑有所不同。

 “所以这是一个遗憾，因为在这两年中，我们从路易，从皮耶罗·法拉利，从我们的主席约翰，还有马蒂亚那里得到的支持都是令人难以置信的，尤其是在今年这样的危机时期。”

同时马基斯表示，目前由阿尔坎暂时兼任卡米莱利的职务是积极的，因为这将确保车队一定程度的稳定发展。

“对我们来说，好消息是我们的主席将暂时接替这一职务。因此在支持方面，能给予我们稳定和适当的连续性再好不过了，”他补充道。

在巴林比赛期间身体不适而返回意大利的比诺托，本周则将再次缺席阿布扎比的比赛。马基斯透露意大利人的情况已大幅好转，并将在本周末从马拉内洛给予车队支持。

 “当我们周一周二在巴林的时候，他的状态不是很好，所以医生要求他回意大利，得到适当的休息和治疗，”马基斯承认。“这和新冠无关。他好多了。我们今天大概谈了十次，他非常地积极，恢复的情况非常好。”

 “所以我相信他整个周末都会远程和我们在一起，就像他不在比赛现场时那样。我相信一切很快就会恢复正常。”

翻译/小飞侠

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