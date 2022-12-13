法拉利宣布瓦塞尔将出任领队

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现年54岁的瓦塞尔过去六年在索伯担任领队及车队CEO。瑞士公司在今天早些时候宣布了法国人将在明年一月离开辛威尔。

随后法拉利很快对外宣布瓦塞尔将接替此前已经递交辞呈的马蒂亚·比诺托，从1月9日起作为领队和总经理负责马拉内罗的F1项目运营。

“我真的很高兴且很荣幸能以车队领队的身份接管法拉利车队的领导权，”瓦塞尔表示。“作为一个毕生热爱赛车运动的人，法拉利始终对我来说代表着赛车世界的巅峰。”

“我期待着与充满才华和热情的马拉内罗团队合作，秉承对车队历史和遗产的尊重，向全世界的Tifosi车迷交出成绩。”

法拉利自2008年赢得制造商年度冠军以来，已经连续14个赛季没有世界冠军入账。比诺托在2019年接管车队后，尽管本赛季赢得了四场比赛，但在与红牛的年度冠军争夺以失败告终。整个赛季中过多的策略失误和赛车可靠性问题，让车队在夏休期后就渐渐失去了争冠希望，成为他下课的导火索。

与比诺托一样，瓦塞尔具备了一定的工程专业背景。不过他很早就组建了自己的赛车队，并且此后加入尼古拉斯·托德成立的ART车队负责运营，直到2016年上半年。在此期间，ART车队成为初级方程式赛车的“冠军机器”，并且培养过多位世界冠军。

2017年瓦塞尔加入索伯之后逐渐带领车队走出没落的时期，在今年获得了制造商年度第六名。六年来，瓦塞尔给予了查尔斯·莱克勒克和周冠宇以新人进入F1的机会。

“我们很高兴欢迎弗雷德·瓦塞尔来到法拉利担任我们的车队领队，"法拉利CEO贝内戴特·维格纳表示。“在他的职业生涯中，他将自己作为训练有素工程师的技术优势，和带领车手和团队发挥出最佳水平的一贵能力，成功地结合到一起。这种方法和他的领导力是我们所需要的，以新的能量推动法拉利前进。”

事实表明，比诺托离开法拉利推到了多米诺骨牌，多支车队将在这个冬天更换领队。昨天，威廉姆斯宣布了乔斯特·卡皮托不再担任领队，但有迹象表明他并非索伯的人选。