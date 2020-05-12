法拉利宣布与维特尔年底分手

此前有传言称法拉利向维特尔提供过两份新合约的报价，但是无论在薪水数字还是合约年限上都不能领这位四届世界冠军得主感到满意。

2014年秋天当费尔南多·阿隆索决定离开马拉内罗后，法拉利时任领队马科·马蒂亚齐与在红牛失宠的维特尔达成了协议，后者在2015赛季加盟，希望复制他的童年偶像迈克尔·舒马赫与意大利车队的成功。

维特尔在近期公开暗示过他希望在今年之后继续留在法拉利，但是意大利车队开出的条件让他无法接受，尤其是在感觉到车队明显把重心倾向于查尔斯·莱克勒克的情况下。

维特尔在2017和2018年都有希望赢得世界冠军。那两年的法拉利赛车都在纯速度上比梅赛德斯更快，但是自己的驾驶失误和车队的策略失当，领他铩羽而归。这个结果导致了双方对彼此感到失望，更使得意大利车队在2019年提拔了莱克勒克。

年轻的摩纳哥人屡屡上演惊人的表现，尤其是在蒙扎为法拉利主场夺冠，同场比赛中维特尔再次出现失误。与此同时，这对搭档的紧张关系，在赛季末的巴西大奖赛中达到顶点，俩人在直道上并驾齐驱时相撞后双双退赛。

去年圣诞前，法拉利与单赛季收获两场胜利的莱克勒克续签五年合约，直到2024年，实际上意味着维特尔失去了在马拉内罗的“一号”待遇。

2020赛季因为新冠肺炎疫情而停摆。如果赛季得以恢复，维特尔将面对尴尬的处境，因为既然他已经确定离开，法拉利更有理由在比赛中更加倚重莱克勒克。

今年，大部分车手与车队合约都要到期。维特尔离开法拉利，将推倒车手市场的多米诺骨牌。

当前，卡洛斯·塞恩斯和丹尼尔·里卡多被认为最有可能前往马拉内罗。西班牙人去年在加盟迈凯伦后得以施展他的能力，并在年度积分榜上排名所有中游集团车手中最高。而里卡多很早就在法拉利的雷达之上，并且他能说一口流利的意大利语。当前雷诺的竞争力显然没有达到他的期望。

刘易斯·汉密尔顿留在梅赛德斯的迹象已经越来越明显，而且在冬季测试中梅赛德斯W11赛车竞争力明显，并且明年将继续使用今年的赛车。英国人没有理由把再添两个世界冠军头衔的机会拱手相让。

当然法拉利的保底选择是在“卫星”车队效力的安东尼奥·吉奥维纳兹。

如果法拉利果真选择塞恩斯，那么迈凯伦就需要找到一名经验丰富的车手顶上。里卡多会成为迈凯伦的第一选择，双方在去年就有过深度的讨论。当然，如果维特尔愿意接受加盟重整旗鼓的车队，该英国车队没理由拒绝。

马克斯·维斯塔潘的存在，意味着红牛不太可能是维特尔的选择。而比起加盟前景难料的雷诺，维特尔更可能选择离开F1。