法拉利定于2月13日发布2024年赛车

法拉利领队弗雷德里克·瓦塞尔在马拉内罗举行的传统的圣诞媒体会上公布了这一日期。

“发布会将在2月13日进行，情人节的前一天，余下的都会在13日看到。为什么？因为我们将（在巴林季前测试前）多一天，”法国人开玩笑说。

“不，时间很紧张，更加认真地说。季前测试日期（比2023年）提前了，因此把一切整合起来相当有挑战。这意味着我们没有选择，我认为其他一些车队将在14日发布，但为巴林做好所有准备是很有挑战的。”

瓦塞尔度过了他加盟法拉利后的第一个赛季。今年年初跃马发布SF-23赛车时，寄希望挑战世界冠军。然而，2023赛季被红牛彻底统治，在进行的22场比赛中拿到其中21场胜利。不过，在红牛“阴沟翻船”的新加坡，法拉利由卡洛斯·塞恩斯力压迈凯伦和梅赛德斯获胜，避免了红牛实现前无古人的赛季全胜。事实上整个下半赛季，法拉利表现有所反弹，但还是在与梅赛德斯的年度第二争夺中以3分惜败。

对于2024年的目标，瓦塞尔表示这次车队不会做出任何承诺，只是希望到三月份新赛季开始时期待有好的表现。

目前还没有其他车队公布关于2024年赛车发布的计划。而据了解，大多数车队可能在二月初发布揭幕版赛车或赛车涂装，包括刚刚确认未来两年新名字的索伯车队。