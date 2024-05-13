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Formula 1

法拉利官宣塞拉和丹布罗西奥十月上任

法拉利正式宣布洛伊克·塞拉与杰罗米姆·丹布罗西奥将在今年晚些时候加盟，充实其F1车队工程和管理部门。

Loic Serra, Ferrari Head of Chassis Performance Engineering, Jerome d’Ambrosio, Ferrari Deputy Team Principal

Photo by: Ferrari

根据法拉利的声明，俩人将同时从今年10月1日起正式在马拉内罗履职：塞拉讲出任底盘性能工程主管，将技术总监恩里克·卡戴尔回报；丹布罗西奥将担任副领队，协助领队弗雷德里克·瓦塞尔进行日常管理。

塞拉的F1生涯从在米其林工作开始，随后在2006年该轮胎制造商离开后，他投奔宝马。当德国制造商退出后，这位法国工程师去到了梅赛德斯，先在车辆动力学部门，一直到被提拔为性能总监。

丹布罗西奥曾在2011年为当时的玛鲁西亚-维珍车队比赛了一年，之后2012年他在路特斯担任替，并在罗曼·格罗斯让遭遇禁赛后，替补参加了在蒙扎的比赛。离开F1之后，这位比利时车手短暂地参加过GT赛事，随后加入电动方程式，直到2019-20赛季结束后从赛道上退役。

此后，丹布罗西奥开始从事车队管理，先在文图里担任领队苏茜·沃尔夫的副手，并在后者成为董事后接任领队一职。不过在玛莎拉蒂接管车队后，比利时人加入了梅赛德斯，而且在詹姆斯·沃尔斯离开后，负责管理德国车队的年轻车手项目。

原本丹布罗西奥被认为是有可能今后接替托托·沃尔夫管理梅赛德斯车队的候选人之一，但几个月前，就在刘易斯·汉密尔顿明年转投法拉利一事宣布之后，这位比利时前车手也决定接下从马拉内罗抛出的橄榄枝。

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