法拉利宁可面对可靠性问题也不愿赛车性能差

载入语音播放

法拉利在上周日巴库的比赛里遭遇重创，查尔斯·莱克勒克在领跑比赛的情况下，遭遇了动力单元故障后退赛。在那之前，卡洛斯·塞恩斯只跑了9圈就因为不同的问题停下赛车，意大利车队认为是液压系统故障所致。

不仅如此，阿尔法·罗密欧的周冠宇和哈斯的凯文·马格努森，都在有大好机会获得积分的情况下，出现了赛车故障。这两支都是法拉利引擎的客户车队。而当瑞士车队怀疑问题出在自己一边的冷却系统时，美国车队则表示丹麦人遭遇的是动力单元问题。

赛后接受采访时，比诺托表示法拉利无法在巴库现场诊断问题。他说道：“我们仍然需要分析和理解。我认为你可以看出来，这两辆赛车遇到了不同的问题。对于卡洛斯，我们将查看的是液压系统，希望我们能确定是这个问题。”

“查尔斯遇到的是不同的问题，当然是与引擎有关，我认为这很明显能从烟雾中看出来。是我们过去遇到过的情况吗？我不这么认为，但也许是的，我们也会调查一下我们的客户车队发生了什么。”

“但我不认为只通过遥测数据就能对问题得出明确的答案。与往常一样，这些部件将被运回马拉内罗，拆卸下，理解原因，并尽快修复。是质量、可靠性或其他什么原因造成的，还是使用方面的问题？我还不知道。但我认为毫无疑问，当你出现了这么多可靠性问题时，就会有一个担忧。”

2022赛季开始之后，法拉利被认为拥有了赛道上性能最强的动力单元，已经超过了去年齐头并进的梅赛德斯和红牛。但是，莱克勒克在巴塞罗那已经遭遇过一次动力单元故障，再加上如今哈斯和阿尔法·罗密欧也出状况，让人对法拉利的动力单元打上问号。

不过，引擎工程师出身的比诺托表示他对引擎的可靠性问题并不感到意外，因为他知道整个团队做了多大的努力。而且，他认为目前的情况比赛车竞争力不足要好。

“我不意外，肯定有担忧，某种程度上感到失望，”意大利人表示。“因为我认为这是我们需要修复的，而我们还没有。我不能责怪车队，因为我知道他们为了解决去年的性能问题付出了什么。正如我说的，这是我们经历的一个过程，现在还需要更进一步。”

“我认为作为一个集体，我们会再次团结在一起，共同努力。到目前为止，我们有能力胜任工作，我们知道工作还没有完成，但我们会完成。我宁愿有好的性能，然后试着解决可靠性问题，而不是反过来。”

三场比赛两次遭遇动力单元问题，这使得莱克勒克势必在余下14个比赛周末里引擎吃紧，而且肯能不止一次要承受引擎罚单。这显然将对他的世界冠军争夺不利，而且比诺托承认他更担心法拉利可能无法在短期内彻底解决问题。

“这是一个顾虑，这是一个很大的顾虑，因为我没有答案，我现在就想知道答案，知道是什么问题，”他说道。

“只是事实是我们需要换一套新引擎，现在赛季还很早，这是事实。有时候你可能遇到的问题是无法短期修复。所以我不知道我们需要采用什么样的调整办法，是否是里程数较短，或者不同的使用方法，或短期解决方案，因为无论已经采取的是什么，那是短期的解决方案。”

“所以我们需要在接下来几天里理解，希望等我们到加拿大时就有更清楚的答案。”