法拉利宁可面对可靠性问题也不愿赛车性能差
马蒂亚·比诺托表示法拉利当前对阿塞拜疆大奖赛中赛车可靠性问题的根源无解，但是他坚持表示宁可有性能但有可靠性缺陷，也不要倒过来。
法拉利在上周日巴库的比赛里遭遇重创，查尔斯·莱克勒克在领跑比赛的情况下，遭遇了动力单元故障后退赛。在那之前，卡洛斯·塞恩斯只跑了9圈就因为不同的问题停下赛车，意大利车队认为是液压系统故障所致。
不仅如此，阿尔法·罗密欧的周冠宇和哈斯的凯文·马格努森，都在有大好机会获得积分的情况下，出现了赛车故障。这两支都是法拉利引擎的客户车队。而当瑞士车队怀疑问题出在自己一边的冷却系统时，美国车队则表示丹麦人遭遇的是动力单元问题。
赛后接受采访时，比诺托表示法拉利无法在巴库现场诊断问题。他说道：“我们仍然需要分析和理解。我认为你可以看出来，这两辆赛车遇到了不同的问题。对于卡洛斯，我们将查看的是液压系统，希望我们能确定是这个问题。”
“查尔斯遇到的是不同的问题，当然是与引擎有关，我认为这很明显能从烟雾中看出来。是我们过去遇到过的情况吗？我不这么认为，但也许是的，我们也会调查一下我们的客户车队发生了什么。”
“但我不认为只通过遥测数据就能对问题得出明确的答案。与往常一样，这些部件将被运回马拉内罗，拆卸下，理解原因，并尽快修复。是质量、可靠性或其他什么原因造成的，还是使用方面的问题？我还不知道。但我认为毫无疑问，当你出现了这么多可靠性问题时，就会有一个担忧。”
2022赛季开始之后，法拉利被认为拥有了赛道上性能最强的动力单元，已经超过了去年齐头并进的梅赛德斯和红牛。但是，莱克勒克在巴塞罗那已经遭遇过一次动力单元故障，再加上如今哈斯和阿尔法·罗密欧也出状况，让人对法拉利的动力单元打上问号。
不过，引擎工程师出身的比诺托表示他对引擎的可靠性问题并不感到意外，因为他知道整个团队做了多大的努力。而且，他认为目前的情况比赛车竞争力不足要好。
“我不意外，肯定有担忧，某种程度上感到失望，”意大利人表示。“因为我认为这是我们需要修复的，而我们还没有。我不能责怪车队，因为我知道他们为了解决去年的性能问题付出了什么。正如我说的，这是我们经历的一个过程，现在还需要更进一步。”
“我认为作为一个集体，我们会再次团结在一起，共同努力。到目前为止，我们有能力胜任工作，我们知道工作还没有完成，但我们会完成。我宁愿有好的性能，然后试着解决可靠性问题，而不是反过来。”
三场比赛两次遭遇动力单元问题，这使得莱克勒克势必在余下14个比赛周末里引擎吃紧，而且肯能不止一次要承受引擎罚单。这显然将对他的世界冠军争夺不利，而且比诺托承认他更担心法拉利可能无法在短期内彻底解决问题。
“这是一个顾虑，这是一个很大的顾虑，因为我没有答案，我现在就想知道答案，知道是什么问题，”他说道。
“只是事实是我们需要换一套新引擎，现在赛季还很早，这是事实。有时候你可能遇到的问题是无法短期修复。所以我不知道我们需要采用什么样的调整办法，是否是里程数较短，或者不同的使用方法，或短期解决方案，因为无论已经采取的是什么，那是短期的解决方案。”
“所以我们需要在接下来几天里理解，希望等我们到加拿大时就有更清楚的答案。”