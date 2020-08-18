法拉利、威廉姆斯签订《协和协议》

《协和协议》是国际汽联、F1和车队之间对于这项世界锦标赛如何从参赛制度、商业权益、奖金分配事宜上进行管理的合约。现行协议将在今年年底到期。虽然该协议本身没有规定签署的截止日期，但是F1东家自由传媒此前定下了8月12日为最后一天。

距离这个日期过去一个星期之际，迈凯伦首先在周二对外宣布了其已经在新协议上签字。不久之后，法拉利与威廉姆斯先后确认各自完成了最后的流程。

“我们很高兴地再次签署了俗称的《协和协议》，它将在未来五年里对F1进行管理，”法拉利CEO路易·卡米莱利表示，“这是保证这项运动稳定和成长的重要一步。”

“我们非常有信心，国际汽联语自由传媒的合作能够把F1打造得更有吸引力且更加盛大，同时维持它作为终极技术挑战的地位。

“赛车存在于法拉利的DNA里，而且作为唯一一支参加了每一届国际汽联F1世界锦标赛的车队不是巧合，成为其成功中不可或缺且基本的部分，过去是这样，今天也是这样，而更重要的是未来也是如此。”

根据当前的赛历，法拉利将在穆杰罗的比赛中达到其参加F1之后的第1000场里程碑。而F1主席兼CEO切斯·凯利对于意大利人做出的承诺表示欢迎。

他表示：“法拉利车队与F1自1950年起就手牵手，我们很高兴这份关系会继续很长一段时间，因为其是这项运动非常DNA的部分。”

美国人还声称，F1认可“法拉利有建设性的角色，总是以使这项运动达到顶峰、更强、更公平和更有持续性为目标。”

就在法拉利公布消息后不久，威廉姆斯也发表了完成《协和协议》签署的声明。正如英国车队代理领队克莱尔·威廉姆斯在英国大奖赛期间所说的，三支参赛历史最悠久的车队都确定会长期参加F1。

而在展望F1未来五年的发展时，克莱尔·威廉姆斯称她的车队所希望的，“是下一个时代会以更势均力敌和更刺激的比赛为象征，而那就是规则的新平台带来的结果，将包括更加公正的收入分配和我们运动历史上第一个‘预算帽’。“

到目前为止，十支现役车队中只有这三支宣布了签字完成，而包括梅赛德斯在内的其他车队暂无行动。