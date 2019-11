法拉利如何输掉十年来表现最优异赛季？

2018年的法拉利SF71H赛车,其实具有拿下世界冠军的一切元素:出色的底盘、高效的空气动力学、超越梅赛德斯的动力、两名世界冠军驾驶员。

然而,在太多的周末,例如霍根海姆、亨格罗林、蒙扎、新加坡,塞巴斯蒂安·维特尔和意大利车队应该赢却没有赢。而那些他们不是获胜热门的周末,也没有像他们的对手刘易斯·汉密尔顿和梅赛德斯那样力挽狂澜。车手的个人失误、车队的决策失误以及领袖人物塞尔吉奥·马奇奥内的突然去世等等,让意大利车队又一次功亏一篑。

巴库、保罗·里卡德、霍根海姆,如果维特尔没有在这三场比赛里因为个人驾驶失误而损失大把积分,他原本可以以积分领先进入夏休期。如果真是那样的话,法拉利车手可能就不会在蒙扎遭遇噩梦,也就没有之后在巨大压力下陷入“墨菲定律”。

维特尔从来不是一个完美的车手,但是他对自己的要求极为严格,可能是对自己批评最多的那个人。他的“走火入魔”以及高压下失误,在过去也曾见到过。这便是他与迈克尔·舒马赫最大的差距。但是,无论怎么说,对于一位拿到过四个世界冠军的车手来说,一年21长比赛中六次明显的驾驶失误,实在太多了。

当然,这可能是身为法拉利车手,必须面对的压力:整个马拉内罗内压力——甚至也许是整个亚平宁半岛的压力——在他的肩上。

很明显,维特尔从来不像费尔南多·阿隆索那般信心爆棚,没有基米·莱科宁的冰冷,缺少汉密尔顿的“正能量”,自然也没有偶像舒马赫的气场。相反,他是一个“乖乖虎”——时而会有脾气——需要保护。但是,霍根海姆撞车退赛后,在他最需要“家长”的时候,马奇奥内因病去世,让法拉利和菲亚特阵脚大乱。虽然在马奇奥内的管理下,没有人完全安全。但面对阿涅利家族和更喜欢莱科宁的新CEO路易斯·卡米莱利,德国人需要重新用表现和成绩来证明自己,何况查尔斯·莱克勒克已经虎视眈眈。

当世界冠军争夺战结束之后,维特尔在圣保罗和阿布扎比显得轻松了许多,而他的发挥也恢复了正常水平。对于犯错太多的事实,他没有寻找任何借口,而且明确表示会在冬天自我反省。

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H, climbs out of his car after crashing out from the lead

Photo by: Steve Etherington / LAT Images