法拉利：外界对于车队指令的讨论多于车队内部

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2022年F1新规则实施后，法拉利在赛季初领跑车手和车队年度积分榜，但后来落后于马克斯·维斯塔潘和红牛车队，夺冠的希望日渐暗淡。

由于莱克勒克在西班牙和阿塞拜疆领先后退赛，并在法国领先时打转退赛，最后九场比赛之前， 他已经在车手锦标赛中落后维斯塔潘80分，而法拉利与红牛在车队积分榜上相差97分。

法拉利今年经常被问及是否会优先考虑勒克莱尔，并利用塞恩斯来协助摩纳哥人保住争冠军希望，只是车队总是强调现在做出这样的考虑还为时过早。

当被 Motorsport.com 问及法拉利今年对车队指令的态度时，体育总监劳伦特·马基斯认为，与马拉内罗工厂内部相比，外界对这个问题的反应更大。

“你说得对，在法拉利外部的（关于这个问题的）讨论比法拉利内部的讨论更多，”马基斯说。 “但更认真的是，我们一直非常明确。我们的目标是为团队取得最佳成绩。法拉利是第一位的。

“当然，如果到了某个时间点，如果争冠形势所需，我们将需要更多地把重心倾向于其中一名车手。 所以，这并不意味着等待数理上的分差，但这意味着在赛季的某个时间节点上，你认为这样做是正确的。"

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

塞恩斯在7月的英国大奖赛上取得了他的首个F1胜利。法拉利在安全车时期区分了比赛策略，选择为塞恩斯更换新轮胎，使他在安全车重新启动后超过了莱克勒克。

法拉利在匈牙利的策略决定再次受到批评，因为在比赛中途为莱克勒克更换了硬胎，浪费了他的领先优势，导致他一路滑落到第六位。

法拉利曾在早些时候法国的比赛中为自己的策略进行了辩护。当时车队不得不在最后阶段让塞恩斯进站，接受罚时并更换新轮胎，而当时无线电通讯暗示车队维修区工作墙上场面混乱。

马吉斯表示，保罗·里卡德比赛中转播里无线电通讯的延迟播出是一个很好的例子，说明了“车队内外可能有多么不同的情况”，而这种感觉上的混乱“仅仅是转播消息在真正发生后30或40秒才播出的结果”。

“如果回到那场比赛，你会像我们一样叫卡洛斯回来，像我们做的那样进站，所以这表明在当今这项复杂的运动中，理解一种或另一种策略背后的原因是多么困难，”马吉斯说。"话虽如此，今年我们已经失去了不少积分。我们有可靠性问题，我们有一些事情需要我们做得更好。是的，我们正在非常努力地工作。"

"它不会增加压力，因为压力一直是最大的，因为这是一个竞争激烈的世界，这就是我们喜欢的方式。但这是一种积极的压力，是推动我们在一场又一场比赛中不断进步的动力。”

翻译/Holiday