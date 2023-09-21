法拉利：在新加坡帮助诺里斯获得DRS的战术出自塞恩斯本人

凭借机智的驾驶策略，塞恩斯在新加坡赢得漂亮的一仗。西班牙人在比赛最后阶段帮助第二的诺里斯获得DRS，从而令其抵挡住了身后的梅赛德斯。

在比赛的最后阶段，当诺里斯在防守乔治·拉塞尔的时候失去优势时，塞恩斯甚至戏剧性地放慢速度，从而让追赶而来的迈凯伦小将重新跟在自己身后。西班牙人的策略被证明非常完美。诺里斯成功抵挡住拉塞尔，直到后者在最后一圈因个人失误撞墙退赛。

虽然法拉利的策略在新加坡大奖赛的大部分时间里都发挥了作用——包括控制比赛节奏，以及尝试利用查尔斯·勒克勒克作为缓冲来避免被undercut，但车队表示塞恩斯在比赛尾声的DRS策略都是出于个人意愿。

“这是卡洛斯的主意，”车队领队弗雷德里克·瓦塞尔说道，“我不想说这很明显，但他知道和梅赛德斯对抗要比和诺里斯在一起更危险。”

“从第一圈起，我们就和诺里斯用着相同的轮胎，速度几乎是一样的。除了轮胎衰退外，诺里斯并没有给我们带来真正的风险，所以卡洛斯让诺里斯留在DRS范围内实属聪明之举。”

塞恩斯相信，如果梅赛德斯的任何一辆车在当时阶段使用新的中性胎超过诺里斯，都势必会令他失去胜利。

“这通常很棘手，因为你会是把自己置于额外的压力之下，不是吗?”西班牙人解释道。

Press Conference with Lando Norris, McLaren Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

“你知道这样你就不能发生哪怕一次锁死，你不能有这样的失误，因为这意味着兰多将有机会利用DRS超过你。所以当时当你决定让他获得DRS，是希望这足以让他防守住梅赛德斯。”

“有一圈我认为兰多防守到了16到17号弯，然后我不得不在一至三号弯减速，让他再次获得DRS。我认为这个动作实际上挽救了我的比赛，也挽救了兰多的第二名，因为我觉得如果不这么做，我也会任人宰割。如果梅赛德斯超过了兰多，我想他们可以很轻而易举地超过我。”

塞恩斯的夏休会议

自夏休以来，塞恩斯的状态取得了惊人的提升，不仅在意大利和新加坡夺得了杆位，同时也在新加坡拿下了个人的第二场F1胜利。

在考虑所发生的变化时，塞恩斯认为今年8月，他与自己的工程师们举行的一次会议对于帮助他们更好地专注于找到激发SF-23潜力所需的方面至关重要。

“就赛车和对于驾驶的解读而言，我认为在夏休之前，一切都已经有了不错的感觉，”西班牙人表示。“我只是在夏休和我的工程师们坐了下来，我们说：‘好吧，我们能做些什么来更好地整合整个周末，因为显然我们的速度很快，我们完成了一些不错的工作，但我们从来没有做到万事俱全。’”

“所以，我们想着能做些什么来改善这一点，并在下半赛季开始保持稳定的表现，因为今年的潜力显而易见。赞德弗尔特特是一个非常美好的周末。蒙扎几乎是完美的，我觉得这里（新加坡）也是完美的。这让我非常高兴和自豪，当你付出努力，做了分析，并且也拥有诸如这个周末我所拥有的速度，它总会带来回报。”

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

瓦塞尔认为，塞恩斯在过去两个周末快马加鞭地调校赛车，是本周赛车有所提升的关键。

“我认为最大的不同是他从第一节练习的第一圈开始就准备就绪，”瓦塞尔表示。“赞德弗尔特也是一样，虽然他在荷兰大奖赛的第一节练习里没有出场，因为我们要让新秀上场，但从第二节练习的第一圈开始，他的速度就来了，这是为排位赛做准备的最佳方式。”

“如果你没有那么多套轮胎，就意味着你在周末开始时就倒退了一步，很明显你必须超越极限。并且对于车队而言，在准备方面，这是你能拥有的最好的方法。我想说主要的区并不在于——好吧，在这里他的比赛是受控的，或是他做了很棒的工作等等。但我认为在周末的准备工作中，他迈出了真正的进步。”

翻译/小飞侠