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在蒙特利尔的比赛中，维斯塔潘在比赛早期阶段一直主宰着吉尔·维尔纽夫赛道，并在倒数27圈的时候完成了自己的第二次，同时也是最后一次进站，把领先优势“暂时”交给了塞恩斯。

六圈后，当荷兰人与塞恩斯的差距被缩小到接近8秒之际，AlphaTauri的角田裕毅在出站后撞上了护墙。经过漫长的延误后，正当塞恩斯准备进站之际，赛段黄旗直接转为了出动实体安全车。对此比诺托透露，这导致法拉利在最后一秒疯狂地下指令要求西班牙人进站换上硬胎。

如果安全车晚几秒钟出动，那么塞恩斯将错过进站的契机，并很有可能会陷入被轮胎新得多的维斯塔潘和第三的刘易斯·汉密尔顿双双追击的困局。

比诺托表示，自己对于车队和车手对安全车出动时机的反应感到自豪，但也认为在角田的赛车明显无法移动的情况下，比赛控制中心本可以更快地做出决定。

“我认为我们花了很长时间来决定是否出动安全车，而当时卡洛斯正在领跑比赛，当他经过主直道的尾端去到最后一个弯时，我以为安全车已经出动了。”

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, in the pits Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“车队的反应非常非常好，车手本人也很顺利地驶入了维修区。我想我们只有一秒钟的反应时间，我们在一秒钟内就做出了反应。”

“如果没有良好的反应，卡洛斯的处境会非常困难和糟糕。我再次认为，我们需要比赛控制中心做出更果断的决定。他们的决策花了好些时间。”

虽然塞恩斯的硬胎在当时阶段已经错过了最佳状态，但西班牙人相较于维斯塔潘的位置领先意味着他可能会坚持继续跑，直到安全车“迫使”法拉利决定进站。但比诺托承认车队已经在考虑帮助塞恩斯对付汉密尔顿，后者的梅赛德斯赛车同样表现出了非凡的速度。

当被问及如果没有最后一次安全车的“中和”影响，比赛将如何进展时，比诺托表示:“这很难判断。我们知道，为了防守，他应该在赛道上跑得很快，至少单圈跑出1分17.4、17.3的时间，因为马克斯在后面追得飞快。他们会相当接近。”

“那时我们甚至还在判断我们是否应该留在赛道上，或是单纯为了守住刘易斯而进站。他也有全新的轮胎，在后面很快，所以我们非常密切地关注着局势。如果没有最后一次安全车，很难判断和预料比赛会如何收场。”

翻译/小飞侠