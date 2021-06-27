法拉利：国际汽联应该在发布限速令前与车队沟通

在一些车队提出安全问题后，国际汽联在本周早些时候发布了一份通知，宣布将进一步规范进站程序，以减缓进站速度。

从匈牙利大奖赛开始，F1车队必须确保从千斤顶释放赛车到其起步存在一定的人员反应时间，从而规避使用自动系统所带来的风险。

这一法令受到了梅赛德斯和迈凯伦的欢迎。但作为本赛季进站最快的车队，红牛表示这一做法令人失望。

在谈及新的进站技术指令时，马基斯表示，虽然这不会给法拉利带来任何困难，但他对于其发布的时机感到惊讶，并认为更恰当的做法是提前与车队商讨此事。

马基斯表示：“我确实也同意，但它也来得有点猝不及防。我认为在不讨论具体情况的情况下，如果有机会坐在一起，与国际汽联和车队一起讨论解决这些问题，而不是在赛季中期突然收到通知，那么它一定能够更好地被推进。”

“最终我们都明白了事情的缘由，但如果能事先坐下来把问题搞清楚可能更好。”

在最近的几场比赛之后，国际汽联发布了关于可变式尾翼和轮胎压力水平的一系列技术指令。而进站限制令是其中最新的一项。

对此红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示，梅赛德斯可能是推动限制进站速度的“幕后黑手”。英国人表示：“如果你无法被打败，那么显然最合乎逻辑的事情是你的竞争对手试图让你减速，显然这就是正在发生的事情。”

但梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫明确表示，车队并没有直接要求放慢进站速度，而只是咨询了一个关于或能帮助其加快进站进程的系统的问题。

“我们向国际汽联询问了与我们使用系统的安全机制有关的问题，以及是否可以对其进行优化，”沃尔夫透露，“那是三四个星期以前发生的事，并且是一个技术问题。那是否引发了什么？也许吧，我不知道。但那就是我们所提的问题。”

翻译/小飞侠

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