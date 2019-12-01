法拉利因油量申报不准被罚款，但莱克勒克保住第三

临近比赛开始，国际汽联发出通知，称接到技术代表乔·鲍尔关于莱克勒克的法拉利赛车存在与“技术指令12-19”不符的报告：“16号赛车的燃油申报在离开维修区时受到检查。车队的申报与赛车内的油量存在明显差异。”

为此，赛会干事传唤法拉利车队代表在比赛结束后的19:45进行报告，并且听取了国际汽联技术代表和国际汽联单座赛车技术事务主管（前法拉利设计总监尼古拉斯·汤姆巴兹斯）的陈述。

经过两个多小时的调查后，国际汽联宣布了赛会干事的决定，法拉利车队因油量超标被罚款5万欧元，但是莱克勒克的第三名成绩得到保留。

“技术指令/014-19要求车队申报他们打算为发车区、编队圈、比赛、回场圈和任何需要点火情况而向赛车注入的燃油量。技术代表确认对注入油箱的燃油质量的检查符合技术指令/014-19的程序。车队为16号赛车做出的申报与技术代表测量出的燃油质量有4.88公斤的差别。”

“所以车队的申报错误且违反了技术指令，从而违反《国际体育行为准则》第12.1.1.i条。因此，赛会干事裁定车队为错误的申报被罚款5万欧元。”

法拉利领队马蒂亚·比诺托在裁决结果做出前接受媒体采访时表示：“我们相信我们的测量是准确的。我认为有一个测量出了错，但那由他们决定。我们很乐意来理解并追究细节，但是这不在我们的讨论范围内，不是我们的决定。我们只能等待。”