法拉利否认比诺托将被瓦塞尔替换的传闻

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本周二，意大利的《米兰体育报》报道称，鉴于法拉利近期成绩滑坡，公司主席约翰·阿尔坎决定将比诺托撤换，由阿尔法·罗密欧现任领队瓦塞尔将在明年一月取而代之。然而很快，意大利车队在社交媒体上发表声明予以否认，并且称其“毫无根据”。

这一传闻就在上周末巴西的比赛周末期间法拉利再次在策略方面出错后出现。而本赛季法拉利在争夺世界冠军的过程中，又一次先扬后抑。事实上，因为法拉利团队的错误，查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯多次与胜利失之交臂，包括在摩纳哥痛失包揽前二名的机会。

比诺托曾在法国大奖赛后表示，如果法拉利连赢10场，莱克勒克就能逆转马克斯·维斯塔潘赢下世界冠军。但完全相反的是，从那以来跃马没有赢得过任何比赛。

在2022赛季还剩下最后一场比赛的情况下，梅赛德斯凭借在英特拉格斯获得冠亚军，在制造商年度积分榜上与法拉利只剩下19分的差距，而德国车队目标在阿布扎比抢走年度第二。

比诺托出生于瑞士洛桑，但在摩德纳的大学攻读机动车工程之后，1995年开始在法拉利工作，担任车队引擎工程师，随后在2013年成为动力部门主管。2016年当詹姆斯·埃里森加盟梅赛德斯后，比诺托继任技术总监，并且在2019年取代毛里奇奥·阿里瓦贝内成为领队。

瓦塞尔同样在赛车运动工作了大半生，在与尼古拉斯·托德合作多年，管理初级方程式车队后，他在2016年短暂地在雷诺工作。但一年后，他加入了索伯，并且掌管瑞士公司运作的阿尔法·罗密欧F1项目。在此期间，他提拔了莱克勒克在2017赛季首秀，又促成了本赛季周冠宇成为F1正式车手并且明年也将继续为车队比赛。