法拉利发布SF21赛车，2021十款新车悉数亮相

根据新赛季的“冻结”规则，SF21赛车在很大程度上是去年SF1000赛车的延续，但是启用了新的传动系统和悬挂。同时，对于不受限制的赛车前部，引入了新鼻翼。

与此同时，为了找回动力单元在去年损失的性能，意大利制造商对其结构进行了一定程度的修改，同时对内燃机、涡轮增压器做了改进，意在提高热能的效率和热能回收的水平。

法拉利主席约翰·埃尔坎强调2021赛季要展示法拉利的“获胜精神”。他说：“2020已经在我们身后，但是不会被遗忘，它让我们更强大。2021就在眼前，我们期待回到赛道上。很激动人心，看看查尔斯和卡洛斯如何与工程师、机械师们一起为新赛季的准备工作做出贡献。激动之情是，每个人都期待试车，激发出它的全部。揭幕是特殊的时刻，一个真实的时刻。为Tifosi和F1爱好者，我们法拉利的所有人要确保向创始人恩佐·法拉利人致敬，以他的获胜精神开始2021赛季。“

SF21赛车的涂装颜色做了一定的改变，前半部分延续了传统的赤红色，而从引擎盖后半部分到尾翼则改用了去年在穆杰罗跃马第1000场大奖赛时使用的酒红色。而发布的影像资料中，新车引擎盖上凸显冠名赞助商菲利普·莫斯利新品牌Mission Winnow的标识呈现为绿色。

法拉利一反常态地成为本赛季最后一支揭开新车面纱的车队，尽管意大利车队在上月底举行了车队发布会，由领队马蒂亚·比诺托带领查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯这对新搭档亮相。

法拉利在2020赛季遭遇了1980年之后最糟糕的年度战绩，仅仅名列第六名，并且全年没有胜利入账。而且，在新冠肺炎疫情造成赛季暂停进行期间，意大利车队决定不与四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔续约，而是由塞恩斯成为莱克勒克的新队友。

车队发布会上，比诺托表示法拉利已经解决了去年遭遇的动力单元竞争力问题，SF21赛车应该恢复直线速度。不过，跃马方面拒绝谈论新赛季重返第一集团的前景。

“我认为在第一场比赛前很难回答，”莱克勒克说道。“当然看上去像是相当好的一步，我认为这里完成了很多出色的工作。从赛季一开始我们就与卡洛斯一起，做了很多努力，并且看到了赛车的进步。眼下，理论上总是看上去很积极。但是我们需要看别人做的怎么样，以及我们与他们相比的情况。我有信心这支车队正全力以赴，而我认为只有到了第一场比赛我们才会理解。”

过去两年里两次代表迈凯伦获得前三名的塞恩斯，第一次加盟顶级车队，但是面临的是处于困境中的法拉利。

“老实说，现在没可能知道，”西班牙人说道。“我们知道我们完成的工作，我们知道我们的模拟器在最高速度、阻力、动力等方面的数据。我们显然有所有的数据，但是在不知道排在我们前面对手的数据的情况下，基本没可能预计我们会处于什么位置。我对整支车队的努力感到高兴和骄傲，我已经看到了好进展，但是在了解我们对手的进展之前，没可能知道这是够了还是不够。”

2021赛季前唯一的三天测试将在本周五至周日在巴林进行。之后，车队有两周的调整时间，为萨基尔赛道进行的揭幕战做准备。