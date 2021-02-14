法拉利发动SF21并宣布2021发布计划

法拉利在上周五早上成功发动了将参加新赛季的SF21赛车。与往年有所不同的是，意大利车队将分两次介绍车队，首先是在2月26日，随后是3月10日。

可以理解的是，第一个发布日将是查尔斯·莱克勒克和新搭档卡洛斯·塞恩斯首次公开亮相，后一次则会是2021年赛车首次揭开面纱。而车队的绝大部分成员都会通过视频电话的方式观看。

“我们的2021赛季从这里开始。我们可以预见一路上会有许多挑战，而我们决心做得更好，”法拉利领队马蒂亚·比诺托说道。“我们必须坚定且专心地工作，知道我们之前的位置和我们的目标。”

由于规则冻结了赛车的研发，因此SF21实际上是去年赛车的延续。法拉利在2020赛季仅仅名利制造商年度积分榜第六名，落入了车队1981年以来的最低点。并且，随着塞巴斯蒂安·维特尔的离开，马拉内罗自2007年以来第一次在新赛季开始时没有世界冠军车手坐镇。

2021赛季唯一的季前测试将于3月12-14日在巴林进行，与揭幕战在萨基尔赛道进行之间有两个星期的间隔。

当年已经有六支车队公布了新赛季发布的计划。去年获得年度第三名的迈凯伦将是第一支携新车亮相的车队，将在英国时间本周一晚上为出战2021赛季的MCL35M赛车揭幕。值得一提的是，阿尔法·罗密欧是目前唯一将在公众面前举行发布会的车队，将去到波兰首都华沙。

已知新车发布计划：

2月15日 迈凯伦

2月19日 AlphaTauri

2月22日 阿尔法·罗密欧

2月26日 法拉利

3月2日 梅赛德斯

3月5日 威廉姆斯

3月10日 法拉利