法拉利前领队多梅尼卡利将出任F1新CEO

消息人士向Motorsport.com确认，55岁的多梅尼卡利将在今年年底接手凯利的角色。虽然关于多梅尼卡利角色的最终协议尚未敲定，但是基本将于近期完成。

关于多梅尼卡利任命的官方消息尚未发布，但是车队已经在周二收到了通知。而今年年底之后，凯利仍将继续参与F1事务，但是将得到新的职位。

多梅尼卡利在2008至2014年期间出任了法拉利车队领队。而在此之前，他从1998年起在意大利车队担任竞赛总监，包括千禧年之后，在跃马实现制造商锦标六连冠时期，扮演了关键角色。

2014年4月从法拉利辞职之后，多梅尼卡利在同年晚些时候加入奥迪，出任新创新事业部门副总裁。与此同时，他在FIA出任单座赛车委员会主席。

2016年，他被调往另一大众集团旗下品牌兰博基尼担任CEO。在他为兰博基尼工作期间，他保留了在FIA的角色。而他对于初级单座赛事体系的重新架构，帮助重塑了F2类别，并且形成了新的国际化F3平台。

2016年9月自由传媒启动对F1的收购之后，凯利被任命为F1主席。当2017年1月交易完成之后，他取代伯尼·埃克莱斯顿担任CEO。

在他出任CEO时期，凯利帮助监督了新版《协和协议》的落实，10支车队已经于8月签署了修订版的商业协议。新协议将在未来创造更加平等的收入分配，巩固进一步的可持续化发展措施，例如2022年实施的新规则中将包括突破性的预算帽制度。

在凯利掌舵期间，F1已经同意了向新市场进军的计划，例如举行越南大奖赛，以及复苏过去举办过的赛事，如荷兰大奖赛；在面对新冠肺炎疫情带来的挑战，重新制定了由17场比赛组成的2020赛历。

多梅尼卡利的任命，意味着他将加入昔日法拉利同事让·托德和罗斯·布朗，在F1最高管理层再聚首。托德自2010年起成为国际汽联主席，而布朗则在2017年自由传媒接手后出任竞赛事务总监。

今年早些时候，多梅尼卡利在接受Motorsport.com发起的#thinkingforward主题系列独家采访时强调，在新冠肺炎疫情发生之后，F1需要集中精力应对成本控制和未来的可持续发展。

“国际汽联、自由传媒以及车队，我感觉他们真正对未来正在进行的考虑，是在往正确的方向发展，”多梅尼卡利说。

“这是一次接受或离开的选择，而你不能离开，你需要接受。否则风险会非常高，过去的平台将不复存在。我认为这是一次赛车运动产业重塑的机会。”

翻译/Vandy