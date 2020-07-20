法拉利准备同时调整赛车和内部结构

在揭幕战奥地利大奖赛中由查尔斯·莱克勒克意外获得第二名后，法拉利竞争力不足在随后的两场比赛里尽显无疑。SF1000赛车不仅与梅赛德斯差距悬殊，而且落在红牛和Racing Point之后。

上周末在匈牙利，法拉利本赛季第一次两辆赛车进入排位赛Q3。当塞巴斯蒂安·维特尔获得第六名时，莱克勒克则被挡在积分区之外。

尽管季前测试之后就意识到本赛季困难不小，但是车队领队比诺托实际情况比预想的更糟糕，因此必须全方位做出调整。

“我认为我们在巴塞罗那看到我们不够快，但是没有预料到是如此困难的情况，所以这肯定比预期更糟糕，”比诺托在匈牙利大奖赛结束后的车队新闻发布会上说。

“连续三场比赛之后，在银石前有两个星期时间，这对马拉内罗工厂来说很重要，来考虑赛车和组织结构的所有方面。我们无论如何需要进步。”

此前，比诺托透露SF1000遇到的问题之一是风动和赛道的数据出现偏差。亨格罗林的比赛后，意大利人表示当前这个问题已经得到处理，但接下来诊断出赛车本身处于劣势的原因更为关键。

“我认为我们在奥地利用到的升级改进了风动和赛道之间的（数据）相关性，至少我们解决了那些问题，”意大利人说。

“但是性能上的不足仍然存在。我们缺少直线上的速度，缺少过弯的速度。赛车必须从整体上全方位进步。就是这么简单的事情。”

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, battles with Alex Albon, Red Bull Racing RB16, ahead of Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

法拉利前技术总监罗斯·布朗近期在个人专栏中表示，意大利车队要想提高竞争力，没有速度见效的方式，无法一夜之间脱胎换骨。

事实上，明年赛车的研发将受到冻结，对跃马来说既增添了压力，又加大了难度，而比诺托坦言他并不知道多久才可能扭转局面。

“这会需要很长的时间，因为这不是几周就能解决的事情，”比诺托表示，“所以我认为需要保持耐心。”

“正如我从前说的，当你需要全面进步的时候——因为我们在所有方面都缺乏速度，不是一个简单的诡计或简单的方案或简单的一套东西就能解决的。这会花时间。”

“需要多久？我现在无法给出答案。”

管理层薄弱

新赛季开局不利不可避免地使法拉利受到意大利国内的舆论压力。公司前主席卢卡·迪蒙特泽莫罗认为根本问题出在结构薄弱的管理层，因为技术出身的比诺托目前必须一个人处理所有事情。

“法拉利管理层必须做出大胆的决定，铤而走险，”迪蒙特泽莫罗在接受意大利国家公共广播公司Rai旗下Radio Gr Parlamento广播频道的《Politica nel Pallone》节目中表示。

”现在的问题出在组织结构里，只有一个人——而且很年轻——承担着所有职责。其实只有马蒂亚·比诺托一个人在管理，而且还要管车手。要是我说车队（高层）需要重组就越界了，但是必须尽早对组织进行调整。

“如果赛车不能有明显的改进，明年会更差。我们必须有勇气承认这个赛季已经输了，因为我们还需要为2021和2022年做准备，而这是我非常担心的。”

可以理解的是，法拉利公司高层并不想撤换比诺托，反而将会继续支持他，同时可能为他配备“副手，减轻他的工作负担。

迪蒙特泽莫罗继续继续说：“无论如何，法拉利的问题不在车手，而是赛车不够有竞争力。我不认为一个鼻锥或者翼片就足够改进了：每周或者至少每隔15天就有一场比赛，以现在的结构，我认为很难研发赛车，或者能替未来做出精细的规划。“