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Formula 1 / 突发新闻

法拉利准备同时调整赛车和内部结构

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法拉利准备同时调整赛车和内部结构
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2020年7月20日 下午7:44

法拉利领队马蒂亚·比诺托承认在经历了令人失望的2020赛季开局后，车队将考虑从内部组织结构和赛车两方面进行调整。

在揭幕战奥地利大奖赛中由查尔斯·莱克勒克意外获得第二名后，法拉利竞争力不足在随后的两场比赛里尽显无疑。SF1000赛车不仅与梅赛德斯差距悬殊，而且落在红牛和Racing Point之后。

上周末在匈牙利，法拉利本赛季第一次两辆赛车进入排位赛Q3。当塞巴斯蒂安·维特尔获得第六名时，莱克勒克则被挡在积分区之外。

尽管季前测试之后就意识到本赛季困难不小，但是车队领队比诺托实际情况比预想的更糟糕，因此必须全方位做出调整。

“我认为我们在巴塞罗那看到我们不够快，但是没有预料到是如此困难的情况，所以这肯定比预期更糟糕，”比诺托在匈牙利大奖赛结束后的车队新闻发布会上说。

“连续三场比赛之后，在银石前有两个星期时间，这对马拉内罗工厂来说很重要，来考虑赛车和组织结构的所有方面。我们无论如何需要进步。”

此前，比诺托透露SF1000遇到的问题之一是风动和赛道的数据出现偏差。亨格罗林的比赛后，意大利人表示当前这个问题已经得到处理，但接下来诊断出赛车本身处于劣势的原因更为关键。

“我认为我们在奥地利用到的升级改进了风动和赛道之间的（数据）相关性，至少我们解决了那些问题，”意大利人说。

“但是性能上的不足仍然存在。我们缺少直线上的速度，缺少过弯的速度。赛车必须从整体上全方位进步。就是这么简单的事情。”

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, battles with Alex Albon, Red Bull Racing RB16, ahead of Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, battles with Alex Albon, Red Bull Racing RB16, ahead of Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

法拉利前技术总监罗斯·布朗近期在个人专栏中表示，意大利车队要想提高竞争力，没有速度见效的方式，无法一夜之间脱胎换骨。

事实上，明年赛车的研发将受到冻结，对跃马来说既增添了压力，又加大了难度，而比诺托坦言他并不知道多久才可能扭转局面。

“这会需要很长的时间，因为这不是几周就能解决的事情，”比诺托表示，“所以我认为需要保持耐心。”

“正如我从前说的，当你需要全面进步的时候——因为我们在所有方面都缺乏速度，不是一个简单的诡计或简单的方案或简单的一套东西就能解决的。这会花时间。”

“需要多久？我现在无法给出答案。”

管理层薄弱

新赛季开局不利不可避免地使法拉利受到意大利国内的舆论压力。公司前主席卢卡·迪蒙特泽莫罗认为根本问题出在结构薄弱的管理层，因为技术出身的比诺托目前必须一个人处理所有事情。

“法拉利管理层必须做出大胆的决定，铤而走险，”迪蒙特泽莫罗在接受意大利国家公共广播公司Rai旗下Radio Gr Parlamento广播频道的《Politica nel Pallone》节目中表示。

”现在的问题出在组织结构里，只有一个人——而且很年轻——承担着所有职责。其实只有马蒂亚·比诺托一个人在管理，而且还要管车手。要是我说车队（高层）需要重组就越界了，但是必须尽早对组织进行调整。

“如果赛车不能有明显的改进，明年会更差。我们必须有勇气承认这个赛季已经输了，因为我们还需要为2021和2022年做准备，而这是我非常担心的。”

可以理解的是，法拉利公司高层并不想撤换比诺托，反而将会继续支持他，同时可能为他配备“副手，减轻他的工作负担。

迪蒙特泽莫罗继续继续说：“无论如何，法拉利的问题不在车手，而是赛车不够有竞争力。我不认为一个鼻锥或者翼片就足够改进了：每周或者至少每隔15天就有一场比赛，以现在的结构，我认为很难研发赛车，或者能替未来做出精细的规划。“

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