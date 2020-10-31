法拉利决心在F2收官站前决定年轻车手2021年命运

今年的F2锦标赛还剩下在巴林的最后两个周末的较量，时间是11月底和12月初。隶属于法拉利车手学院的米克·舒马赫、卡勒姆·埃洛特和罗伯特在施瓦茨曼都有望赢得年度冠军，而他们都能满足申请F1超级驾照的要求。

其中，舒马赫被广泛认为将在明年进入F1，并且曾被视为最有可能加入阿尔法·罗密欧。但是由索伯运作的车队在昨天宣布，现役的两名车手基米·莱科宁和安东尼奥·吉奥维纳兹将在明年继续比赛。这意味着法拉利要想安排其年轻车手参加F1，只剩下使用其引擎的哈斯车队这一个选项。

本周末于伊莫拉进行的艾米利亚·罗马涅大奖赛前，法拉利领队马蒂亚·比诺托明确表示车队没必要等到F2赛季结束后再做决定。

意大利人说道：“我不认为我们会等到最后在巴林和阿布扎比的比赛。我认为这是我们可能在接下来几周内决定的事情。”

舒马赫和埃洛特原本要在纽伯格林分别驾驶阿尔法·罗密欧和哈斯的赛车，在第一节自由练习里出场。但天气原因使得周五的阶段全部没能进行，法拉利只能另外为他们安排出场机会，而且基本确定会在收官战阿布扎比——原计划要在那个周末亮相的施瓦茨曼或受到影响。

哈斯此前确认罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森双双会在本赛季结束后离队，明年将以全新的阵容出战。

当前有传言俄罗斯F2车手尼基塔·梅塞平的父亲正在收购美国车队的部分股份，试图为儿子铺路。虽然哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳依旧表示车队尚未做出决定，同时不排除两名新秀搭档的选项，但两个席位全部交给法拉利的可能性更小。

因此，如果舒马赫是意大利车队优先提拔的对象的话，埃洛特和施瓦茨曼显然就无缘2021赛季F1发车区。

“没有位置给他们所有人，”比诺托继续说道。“我认为目前在F2都做得很好。他们都专注于下一场在巴林的比赛。他们在挑战锦标，那对他们非常重要。”

“他们会得到在阿布扎比参加FP1的机会，以及在阿布扎比的年轻车手测试，但是我们会做出我们自己的决定，而决定是基于他们目前为止的成绩、他们如何成长、他们的潜力。”

“我们的目标不是把他们带到F1，是有朝一日带入法拉利车队，坐进红色赛车，实现这个目标的过程如何不那么重要。最终他们中会有一人得到明年在F1的席位，其他人可能会有其他机会，但是那取决于哈斯来安排并给他们一个机会。”