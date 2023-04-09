法拉利决定不为2023赛季开发B版赛车

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本赛季，这支意大利车队经历了自2009赛季——前三场比赛一分不得——以来最糟糕的开局。与领跑者红牛相比，跃马的低迷表现促使塞恩斯在澳大利亚大奖赛上呼吁，车队需要改变方向。

“目前红牛在任何方面都是有优势的，”塞恩斯表示，“包括在排位赛、比赛和直道速度上都很出色。他们擅长中低速弯道，擅长轮胎管理，擅长路肩和颠簸。这只是表明我们显然需要做出些改变。”

“我们需要去检查一些与现在截然不同的东西。我认为上赛季开始时异常出色的表现让我们决定在这辆赛车上继续沿用当时的概念。但我认为我们现在意识到，红牛在任何地方都有明显的优势，我们需要开始关注我们的方方面面。”

但是，尽管最近几周有传言称法拉利有计划对其侧箱概念等着手彻底修改，但车队领队弗雷德里克·瓦塞尔否认了这一言论。相反，他表示车队的计划是在未来几个月进行三个阶段的升级，并希望这足以带来不同。

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

当被Motorsport.com问及是否会改变赛车概念时，法国人表示：“不，我不这么认为。我们将会有一系列的升级接踵而来，不会在巴库，因为我们有适合那里下压力水平的空气动力学套件，并且因为有冲刺赛，那不是最简单的一场。升级会出现在迈阿密、伊莫拉和巴塞罗那，不包括摩纳哥。这几场比赛我们的赛车都会有所升级。”

“我们将坚持原计划。我们已经在平衡和表现方面做了一些调整，在墨尔本的时候情况好多了，我们将继续朝着这个方向前进。如果你想说这是一辆B款赛车的话，它不是。我们不会推出完全不同的赛车。我们将继续升级当前的版本，并尝试大规模的升级。”

瓦塞尔解释表示，F1车队所面临的预算帽和风洞时间的限制意味着在赛季的这个阶段改变概念将是一项非常艰巨的任务。

“在赛季中开始一个新项目，从零开始，在预算帽下研发一辆新车，同时还要考虑到风洞时间的限制，我不想说这是不可能的，但这非常困难。此外在我们这边，我们有感觉，希望我们是正确的，我们正在朝着正确的方向前进，我们在赛车上还有大量的改进空间。”

“这意味着只要我们仍然能够开发赛车以获得下压力，并且在空气动力学方面获得更好的平衡和更好的稳定性，那么我认为朝着这个方向推进是有意义的。”

面对到2023年的艰难开局，法拉利更倾向于加快推进计划中的升级，而不是对赛车进行一些不同的改造，然后从头开始。

“在赛季开始前，你总是有一个发展计划，然后你必须根据环境、赛车的竞争力以及性能做出反应。我们迅速采取了行动，”瓦塞尔补充道。

“我们在墨尔本带来了一些很好的升级，我们将再接再厉。我们能做的就是努力加速这个过程，也许在平衡等方面采取一些稍微不同的方向等等。但我们不能在三场比赛后就大幅改变计划，然后说，‘好吧，我们必须转向另一个方向。’”

但是，尽管已经排除了本赛季进行重大概念改变的可能性，但瓦塞尔表示如果情况没有改善，不排除车队或需要在其2024款赛车上另辟蹊径。

“实际上这一问题关乎预算帽，关乎你是否想沿用一些东西，”法国人表示，“从一个赛季到另一个赛季，你想把哪些部件保留下来，比如变速箱、单体横造结构这样的大部件。我们必须解决这个和预算帽有关的问题。”

“在开发战略方面，我认为我们有很好的升级。我们将在赛季后期看到我们是否想要继续改进这辆赛车，我们是否还有改进的空间，或是我们是否需要更大幅地改变方向。我们将在赛季晚些时候看到这些。”

补充报道/ Alex Kalinauckas

翻译/小飞侠