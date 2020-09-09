法拉利公布酒红色复古F1赛车涂装

罗赛道进行的比赛，将是法拉利自1950年参加F1以来的第1000场大奖赛。本赛季的SF1000赛车将借鉴当年在摩纳哥亮相的法拉利125赛车，改为酒红色。同时，在引擎盖顶端添加了黄色的“1000”字样，而车手的号码则为白色且模仿手写体。

法拉利副主席皮埃罗·法拉利表示：“法拉利的第1000场大奖赛时非常重要的里程碑，因此需要一特殊的方式来纪念。

“那就是为什么我们决定为赛车在本场赛事里使用独特的涂装，驶上穆杰罗赛道的SF1000将采用首次运用在125S赛车上的酒红色，那是第一辆以法拉利名字命名的赛车。

“即使是查尔斯和塞巴斯蒂安的赛车号码，也将反映过去的传统，给人是用手涂在车身上的感觉，而车手的赛车服也会匹配这个颜色。

“这是向我们的起源致敬：一个惊人的法拉利故事的开端，充满对竞赛无止尽的渴望，以及制造出拥有非凡技术和设计的民用车的愿望。

“法拉利是这个世界上独特的存在，因为该公司拥有汽车制造商和赛车队的灵魂，而两者之间拥有母庸质疑的纽带关系。”

穆杰罗赛道为法拉利公司拥有，但是意大利车队本赛季处境艰难，刚刚在蒙扎遭遇了噩梦般的双车退赛的结果。目前积分榜排名第六的法拉利，被认为本周末同样难有起色。

法拉利是第一支达到1000场里程碑的车队。梅赛德斯决定以特殊的方式，向既是赛道上下的竞争对手，但也是汽车制造业同行致以敬意。届时，本周末作为安全车的AMG GT-R将由传统色颜色，改披上法拉利的赤红色。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示：“我们将为梅赛德斯-AMG安全车换上法拉利的红色来纪念这个成就——这是我们对一段为我们带来F1伟大时刻的赛车历史的致意。马拉内罗的所有员工将庆祝一段骄傲的历史，我们向本周末的庆祝活动表示敬意。”

托斯卡纳大奖赛将是本赛季第一场向观众开放的比赛，尽管每天仅限2880名购票车迷入场。法拉利将在周六晚间，在佛罗伦萨市中心举行庆祝活动。而周日第一场在穆杰罗进行的F1比赛前，米克·舒马赫将驾驶其父亲迈克尔·舒马赫2004年第七次夺得世界冠军时的赛车F2004绕场巡游。