法拉利全速赶工，力求本周末试用部分新套件

2020赛季第二场比赛本周末继续在红牛环进行，尽管比赛以赛道所在的斯蒂利亚地区名字命名。

虽然查尔斯·莱克勒克在上周日以第二名完赛，而且在比赛尾声阶段连连续超过多辆赛车，但是无法掩盖SF1000竞争力不足的实施。摩纳哥人的排位赛成绩仅仅为列第七，而塞巴斯蒂安·维特尔被挡在前十之外。

法拉利领队马蒂亚·比诺托在赛后承认，新车与梅赛德斯相比慢了1秒，其中0.7秒输在动力单元性能方面。而且，他坦言要想解决这个问题“非常困难”。

事实上在奥地利大奖赛之前，比诺托确认了参加前两场比赛的赛车是巴塞罗那季前测试的版本，而到了第三场在匈牙利的比赛，就会用到重大的升级。

但是在实际表现差强人意的第一场比赛后，法拉利在其官方网站上刊发的新闻中表示工厂正开足马力，试图把部分——如果不能全部——新部件本周末就送到奥地利，提前投入战斗。

虽然意大利车队承认部分升级不够立即缩小与梅赛德斯的巨大差距，但至少可以“前进几名”。

与此同时，法拉利CEO路易·卡米莱利坦言：“这肯定不是像法拉利这样的车队应该有的发车区位置，而我们必须立即做出反应。

”明确的是我们必须在所有方面进步。唯一的办法就是做出反应，而我对即时的反应和马蒂亚及他团队在各个层面上所做的工作感到满意。这不只是把原定于为明天准备好的东西，今天就带到赛道上，也是加速我们为接下来比赛所做的开发项目。”

“这是一支团结的车队的反应。车队没有哭闹，而是撸起袖子，直面问题。我们正处于一个有长期计划的新循环的起点上。任何挫折肯定不会改变我们的既定程序，而我有信心马蒂亚和车队将克服我们的短板。”