法拉利于明年情人节发布2023年新F1赛车

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法拉利为明年赛车定下“675”的内部项目代号，新车将在情人节当天向公众见面，距离2月23至25日在巴林进行的季前测试有九天的时间。

近日，阿斯顿·马丁成为第一支公布新车发布日期的车队，定在了2月13日，也是目前新车揭幕最早的车队。

2022赛季车队争冠失败之后，原领队马蒂亚·比诺托辞去了职务，新赛季跃马将在新领队弗雷德里克·瓦塞尔的管理下参加比赛，而这也将是查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯将迎来搭档以后的第三个赛季。

今年法拉利虽然重新回到了最高领奖台上，全年赢得了四场比赛而且前三场里两次胜出，但从伊莫拉开始直到银石之前被红牛完全压制，导致积分差距被逐渐扩大。夏休期到来时，意大利车队的争冠希望已经十分渺茫。

莱克勒克在赛季回顾时承认，尽管法拉利与2021年相比进步很大，但赛季中期被红牛翻盘令人失望透顶。

“很明显，如果我退一步来看，考虑到我们从去年一路走来，今年的进步是惊人的，”摩纳哥人在比诺托决定辞职之前表示。“但显然我不能忽视我们本赛季中段（表现）超级令人沮丧。我们从以相当多的积分领跑积分榜，到以相当多的积分落后。那是本赛季令人沮丧的时期。“所以总而言之，我们只需要接受我们今年犯下的所有错误，努力为明年作出改进。”

在与红牛的争冠道路上，法拉利多场比赛出现了可靠性问题、策略问题。莱克勒克表示车队在赛季末有所进步，但没有在成绩上完全体现出来，不过他对2023年有信心。

“我认为过去的几场比赛中，我们在策略和做决定的方式方面真的有了进步。不幸的是，要表现出来有点困难，因为速度没有赛季初那么好。但我有信心，速度方面我们将设法在明年赶上红牛。”

2023赛季将于3月5日在巴林的萨基尔赛道揭幕，在中国大奖赛继续受疫情影响被移除之后，全年仍将有23场比赛。