法拉利于明年情人节发布2023年新F1赛车
法拉利将于明年2月14日发布2023赛季F1新赛车，比已知日期最早的阿斯顿·马丁晚一天。
法拉利为明年赛车定下“675”的内部项目代号，新车将在情人节当天向公众见面，距离2月23至25日在巴林进行的季前测试有九天的时间。
近日，阿斯顿·马丁成为第一支公布新车发布日期的车队，定在了2月13日，也是目前新车揭幕最早的车队。
2022赛季车队争冠失败之后，原领队马蒂亚·比诺托辞去了职务，新赛季跃马将在新领队弗雷德里克·瓦塞尔的管理下参加比赛，而这也将是查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯将迎来搭档以后的第三个赛季。
今年法拉利虽然重新回到了最高领奖台上，全年赢得了四场比赛而且前三场里两次胜出，但从伊莫拉开始直到银石之前被红牛完全压制，导致积分差距被逐渐扩大。夏休期到来时，意大利车队的争冠希望已经十分渺茫。
莱克勒克在赛季回顾时承认，尽管法拉利与2021年相比进步很大，但赛季中期被红牛翻盘令人失望透顶。
“很明显，如果我退一步来看，考虑到我们从去年一路走来，今年的进步是惊人的，”摩纳哥人在比诺托决定辞职之前表示。“但显然我不能忽视我们本赛季中段（表现）超级令人沮丧。我们从以相当多的积分领跑积分榜，到以相当多的积分落后。那是本赛季令人沮丧的时期。“所以总而言之，我们只需要接受我们今年犯下的所有错误，努力为明年作出改进。”
在与红牛的争冠道路上，法拉利多场比赛出现了可靠性问题、策略问题。莱克勒克表示车队在赛季末有所进步，但没有在成绩上完全体现出来，不过他对2023年有信心。
“我认为过去的几场比赛中，我们在策略和做决定的方式方面真的有了进步。不幸的是，要表现出来有点困难，因为速度没有赛季初那么好。但我有信心，速度方面我们将设法在明年赶上红牛。”
2023赛季将于3月5日在巴林的萨基尔赛道揭幕，在中国大奖赛继续受疫情影响被移除之后，全年仍将有23场比赛。
Latest news
AlphaTauri将于明年二月在纽约举行2023年赛车涂装发布会，但真车预计将直到巴林季前测试才会亮相。
威廉姆斯车队认为，在其已经决定了要把明年的席位交给洛根·萨金特之后，再让其他车手继续为之追逐是"不公平的"。
法拉利将于明年2月14日发布2023赛季F1新赛车，比已知日期最早的阿斯顿·马丁晚一天。
查尔斯·莱克勒克相信，在经历了2022年的挣扎之后，明年梅赛德斯肯定会以一辆“非常强劲的赛车”重新加入F1冠军争夺战。
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.